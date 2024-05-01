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В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ

В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024

В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ

Ночью силами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T06:09

2024-05-01T06:09

2024-05-01T06:11

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

роман старовойт

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ночью силами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, роман старовойт