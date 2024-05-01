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В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
Ночью силами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T06:09
2024-05-01T06:09
2024-05-01T06:11
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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роман старовойт
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ночью силами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Роман Старовойт
В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
Старовойт: в Медвенском район Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ