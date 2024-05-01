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В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 01.05.2024 (обновлено: 06:11 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pvo-1943240393.html
В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
Ночью силами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T06:09
2024-05-01T06:11
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ночью силами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Роман Старовойт
В Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ

Старовойт: в Медвенском район Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ночью силами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияРоман Старовойт
 
 
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