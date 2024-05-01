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Во Франции мужчине вынесли приговор за письмо с угрозами чете Макронов

Во Франции мужчине вынесли приговор за письмо с угрозами чете Макронов - РИА Новости, 01.05.2024

Во Франции мужчине вынесли приговор за письмо с угрозами чете Макронов

Суд в Ле-Мане на северо-западе Франции приговорил 76-летнего мужчину к шести месяцам тюремного заключения за письмо с призывами "зарезать" президента страны... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:51

2024-05-01T15:51

2024-05-01T15:51

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Суд в Ле-Мане на северо-западе Франции приговорил 76-летнего мужчину к шести месяцам тюремного заключения за письмо с призывами "зарезать" президента страны Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, сообщает радиостанция France Bleu. "Уголовный суд Ле-Мана рассмотрел дело 76-летнего мужчины по обвинению в оскорблении и угрозе смертью в адрес Эммануэля и Брижит Макронов. Он был признан виновным и приговорен к шести месяцам тюрьмы", - сообщает радиостанция. Как отмечается, письмо с призывами "зарезать" Макронов пожилой мужчина отправил 15 апреля своему социальному работнику, которая затем предупредила начальство. Согласно радио, мужчина, бывший руководитель ИТ-проектов, сделал фотомонтаж с изображениями обезглавленных тел и головой президента на пике. Он также написал об "угрозах" жизни Макрона в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и оскорбил его супругу, назвав ее, в частности, "трансгендером", сообщает радио. Согласно радиостанции, для пожилого мужчины это был "крик о помощи", чтобы сообщить о своем бедственном положении и о том, что он не может получить социальное жилье. Во время слушания он заявлял, что не имел намерения причинить вред и не собирался отправлять это письмо непосредственно в Елисейский дворец, добавляет радио.

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в мире, франция, париж, брижит макрон, эммануэль макрон