https://ria.ru/20240501/pribaltika-1943351993.html

Они не смогут пережить. Прибалтику предупредили о неминуемой катастрофе

Они не смогут пережить. Прибалтику предупредили о неминуемой катастрофе - РИА Новости, 01.05.2024

Они не смогут пережить. Прибалтику предупредили о неминуемой катастрофе

Прибалтийские страны не смогут справится с кризисом, вызванным повышением военных расходов и ухудшением отношений с Россией, заявил изданию Baltnews президент... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:46

2024-05-01T18:46

2024-05-01T19:25

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николай межевич

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Прибалтийские страны не смогут справится с кризисом, вызванным повышением военных расходов и ухудшением отношений с Россией, заявил изданию Baltnews президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич."После 2022 года, когда весь Запад настроился против России, экономическая ситуация в Прибалтике обострилась еще сильнее. Если раньше они могли хотя бы намекнуть Москве, сказать, что немного погорячились (с русскоязычным населением, с торговлей, с ограничением деятельности Русской православной церкви), то вместо этого была выбрана прямо противоположная тактика закручивания гаек", — сказал он.По словам Межевича, страны Балтии взяли на себя непосильную задачу, сокращая социальные расходы и увеличивая военные. Если внутренние рынки США, России и Китая довольно велики для того, чтобы ни от кого не зависеть, то ни одна из Прибалтийских республик на это не способна, считает аналитик. Именно поэтому, считает эксперт, поводов радоваться у Литвы, Латвии и Эстонии все меньше и меньше."Понимаете, какая штука: удвоение военных расходов россияне, китайцы, американцы пережить могут, а прибалты — нет. И рано или поздно этот кризис перейдет в катастрофу", — предупредил он.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада. Но, по его словам, изолировать страну не удастся, тогда как санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20240429/nato-1943058475.html

https://ria.ru/20240501/kiev-1943330323.html

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в мире, россия, москва, прибалтика, николай межевич, владимир путин