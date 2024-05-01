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В России потушили 68 природных пожаров за сутки

В России потушили 68 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 01.05.2024

В России потушили 68 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 21 534 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:54

2024-05-01T08:54

2024-05-01T08:54

происшествия

россия

хабаровский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 21 534 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.04.2024 г. в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 68 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 21 534 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 1 мая в России действовало 42 лесных пожара на площади 29 712 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Хабаровском крае. Кроме того, режим ЧС введен в Биробиджанском и Смидовичском муниципальных районах Еврейской АО.

https://ria.ru/20240328/les-1936369653.html

россия

хабаровский край

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происшествия, россия, хабаровский край, природные пожары в россии