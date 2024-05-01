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В России потушили 68 природных пожаров за сутки
В России потушили 68 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 01.05.2024
В России потушили 68 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 21 534 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:54
2024-05-01T08:54
2024-05-01T08:54
происшествия
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хабаровский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 21 534 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.04.2024 г. в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 68 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 21 534 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 1 мая в России действовало 42 лесных пожара на площади 29 712 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Хабаровском крае. Кроме того, режим ЧС введен в Биробиджанском и Смидовичском муниципальных районах Еврейской АО.
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происшествия, россия, хабаровский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Природные пожары в России
В России потушили 68 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 68 природных пожаров