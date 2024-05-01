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В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность - РИА Новости, 01.05.2024
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13:25 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/pozharoopastnost-1943299394.html
В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность
В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность - РИА Новости, 01.05.2024
В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность
Чрезвычайная пожароопасность ожидается первого и второго мая в северо-восточных, в северо-западных, центральных и южных районах Ростовской области, сообщило... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:25
2024-05-01T13:25
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная противопожарная служба мчс рф
общество
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая - РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность ожидается первого и второго мая в северо-восточных, в северо-западных, центральных и южных районах Ростовской области, сообщило ГУМЧС России по региону в Telegram-канале ведомства. "Первого и второго мая местами в северо-восточных, в северо-западных, центральных, южных районах Ростовской области и в Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС Ростовской области сообщали, что с 28 апреля по 20 октября 2024 года на территории Ростовской области установлен особый противопожарный режим. На период действия этого режима в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. В числе таких требований – запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и "пожнивных остатков" на всей территории Ростовской области.
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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная противопожарная служба мчс рф, общество, происшествия
Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Государственная противопожарная служба МЧС РФ, Общество, Происшествия
В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность

В Ростовской области 1 и 2 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая - РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность ожидается первого и второго мая в северо-восточных, в северо-западных, центральных и южных районах Ростовской области, сообщило ГУМЧС России по региону в Telegram-канале ведомства.
"Первого и второго мая местами в северо-восточных, в северо-западных, центральных, южных районах Ростовской области и в Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС Ростовской области сообщали, что с 28 апреля по 20 октября 2024 года на территории Ростовской области установлен особый противопожарный режим.
На период действия этого режима в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. В числе таких требований – запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и "пожнивных остатков" на всей территории Ростовской области.
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Ростовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственная противопожарная служба МЧС РФОбществоПроисшествия
 
 
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