https://ria.ru/20240501/pozharoopastnost-1943299394.html

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность - РИА Новости, 01.05.2024

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность

Чрезвычайная пожароопасность ожидается первого и второго мая в северо-восточных, в северо-западных, центральных и южных районах Ростовской области, сообщило... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:25

2024-05-01T13:25

2024-05-01T13:25

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

государственная противопожарная служба мчс рф

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая - РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность ожидается первого и второго мая в северо-восточных, в северо-западных, центральных и южных районах Ростовской области, сообщило ГУМЧС России по региону в Telegram-канале ведомства. "Первого и второго мая местами в северо-восточных, в северо-западных, центральных, южных районах Ростовской области и в Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС Ростовской области сообщали, что с 28 апреля по 20 октября 2024 года на территории Ростовской области установлен особый противопожарный режим. На период действия этого режима в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. В числе таких требований – запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и "пожнивных остатков" на всей территории Ростовской области.

https://ria.ru/20240416/opasnost-1940423910.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная противопожарная служба мчс рф, общество, происшествия