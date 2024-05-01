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В Забайкалье полностью потушили пожар, охвативший 30 дачных строений - РИА Новости, 01.05.2024
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21:56 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/pozhar-1943372401.html
В Забайкалье полностью потушили пожар, охвативший 30 дачных строений
В Забайкалье полностью потушили пожар, охвативший 30 дачных строений - РИА Новости, 01.05.2024
В Забайкалье полностью потушили пожар, охвативший 30 дачных строений
Пожар, охвативший порядка 30 дачных строений в СНТ в Забайкальском крае, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:56
2024-05-01T21:56
происшествия
забайкальский край
россия
читинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший порядка 30 дачных строений в СНТ в Забайкальском крае, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в Читинском районе Забайкальского края загорелись порядка 30 дачных строений в СНТ "Разведчик недр", пожар перешел на лесной массив, тушение осложнялось сильными порывами ветра. Локализовать пожар удалось на площади 1200 квадратных метров. Прокуратура Забайкальского края начала проверку. "В Забайкалье сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
забайкальский край
россия
читинский район
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Тушение пожаров в Забайкальском крае
В Забайкальском крае горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложняют сильные порывы ветра, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
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происшествия, забайкальский край, россия, читинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Читинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье полностью потушили пожар, охвативший 30 дачных строений

МЧС: в Забайкалье полностью потушили пожар, охвативший 30 дачных строений

© МЧС России/TelegramМесто пожара в садовом товариществе в Читинском районе в Забайкалье
Место пожара в садовом товариществе в Читинском районе в Забайкалье
© МЧС России/Telegram
Место пожара в садовом товариществе в Читинском районе в Забайкалье
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший порядка 30 дачных строений в СНТ в Забайкальском крае, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что в Читинском районе Забайкальского края загорелись порядка 30 дачных строений в СНТ "Разведчик недр", пожар перешел на лесной массив, тушение осложнялось сильными порывами ветра. Локализовать пожар удалось на площади 1200 квадратных метров. Прокуратура Забайкальского края начала проверку.
"В Забайкалье сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияЧитинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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