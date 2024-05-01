https://ria.ru/20240501/pozhar-1943367369.html

После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары

После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары - РИА Новости, 01.05.2024

После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары

Обстрелы украинских войск спровоцировали за последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области, пострадали 20 гектаров, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:03

2024-05-01T21:03

2024-05-01T21:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Обстрелы украинских войск спровоцировали за последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области, пострадали 20 гектаров, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За два дня из-за обстрелов со стороны киевских боевиков на территории Херсонской области вспыхнули шесть лесных пожаров. Пострадали 20 гектаров лесных массивов в двух муниципальных округах: Алешкинском и Голопристанском", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, к вечеру среды пожары ликвидированы. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240107/pozhar-1920031168.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, происшествия