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После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:03 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/pozhar-1943367369.html
После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары
После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары - РИА Новости, 01.05.2024
После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары
Обстрелы украинских войск спровоцировали за последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области, пострадали 20 гектаров, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:03
2024-05-01T21:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Обстрелы украинских войск спровоцировали за последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области, пострадали 20 гектаров, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За два дня из-за обстрелов со стороны киевских боевиков на территории Херсонской области вспыхнули шесть лесных пожаров. Пострадали 20 гектаров лесных массивов в двух муниципальных округах: Алешкинском и Голопристанском", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, к вечеру среды пожары ликвидированы. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Происшествия
После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары

Сальдо: после обстрелов Херсонской области ВСУ разгорелись 6 лесных пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Обстрелы украинских войск спровоцировали за последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области, пострадали 20 гектаров, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За два дня из-за обстрелов со стороны киевских боевиков на территории Херсонской области вспыхнули шесть лесных пожаров. Пострадали 20 гектаров лесных массивов в двух муниципальных округах: Алешкинском и Голопристанском", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, к вечеру среды пожары ликвидированы.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоПроисшествия
 
 
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