https://ria.ru/20240501/pozhar-1943367369.html
После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары
После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары - РИА Новости, 01.05.2024
После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары
Обстрелы украинских войск спровоцировали за последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области, пострадали 20 гектаров, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:03
2024-05-01T21:03
2024-05-01T21:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Обстрелы украинских войск спровоцировали за последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области, пострадали 20 гектаров, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За два дня из-за обстрелов со стороны киевских боевиков на территории Херсонской области вспыхнули шесть лесных пожаров. Пострадали 20 гектаров лесных массивов в двух муниципальных округах: Алешкинском и Голопристанском", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, к вечеру среды пожары ликвидированы. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240107/pozhar-1920031168.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Происшествия
После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары
Сальдо: после обстрелов Херсонской области ВСУ разгорелись 6 лесных пожаров