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В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании - РИА Новости, 01.05.2024
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании
Открытое горение ликвидировали в двухэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:21
2024-05-01T17:21
2024-05-01T17:21
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в двухэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное административное здание горит на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании
На северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в двухэтажном здании