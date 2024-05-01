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В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании - РИА Новости, 01.05.2024
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17:21 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/pozhar-1943340701.html
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании - РИА Новости, 01.05.2024
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании
Открытое горение ликвидировали в двухэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:21
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происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в двухэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное административное здание горит на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании

На северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в двухэтажном здании

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в административном здании на северо-востоке Москвы
Ликвидация пожара в административном здании на северо-востоке Москвы
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в административном здании на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в двухэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное административное здание горит на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
"Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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