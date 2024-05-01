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В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании

В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании - РИА Новости, 01.05.2024

В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании

Открытое горение ликвидировали в двухэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:21

2024-05-01T17:21

2024-05-01T17:21

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в двухэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное административное здание горит на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)