https://ria.ru/20240501/pozhar-1943334733.html

В Забайкалье ликвидировали открытое горение построек в СНТ

В Забайкалье ликвидировали открытое горение построек в СНТ - РИА Новости, 01.05.2024

В Забайкалье ликвидировали открытое горение построек в СНТ

Открытое горение ликвидировано на месте пожара, охватившего постройки в СНТ в Забайкалье, информирует МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:43

2024-05-01T16:43

2024-05-01T16:47

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара, охватившего постройки в СНТ в Забайкалье, информирует МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в Читинском районе Забайкальского края загорелись порядка 30 дачных строений в СНТ "Разведчик недр", пожар перешел на лесной массив, тушение осложнялось сильными порывами ветра. В борьбе с пожаром задействовано 120 человек и 30 единиц техники. Локализовать пожар удалось на площади 1200 квадратных метров. Прокуратура Забайкальского края начала проверку."Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Забайкалье", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

россия

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Тушение пожаров в Забайкальском крае В Забайкальском крае горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложняют сильные порывы ветра, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. 2024-05-01T16:43 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)