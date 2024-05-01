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В Забайкалье ликвидировали открытое горение построек в СНТ
В Забайкалье ликвидировали открытое горение построек в СНТ - РИА Новости, 01.05.2024
В Забайкалье ликвидировали открытое горение построек в СНТ
Открытое горение ликвидировано на месте пожара, охватившего постройки в СНТ в Забайкалье, информирует МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:43
2024-05-01T16:43
2024-05-01T16:47
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара, охватившего постройки в СНТ в Забайкалье, информирует МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в Читинском районе Забайкальского края загорелись порядка 30 дачных строений в СНТ "Разведчик недр", пожар перешел на лесной массив, тушение осложнялось сильными порывами ветра. В борьбе с пожаром задействовано 120 человек и 30 единиц техники. Локализовать пожар удалось на площади 1200 квадратных метров. Прокуратура Забайкальского края начала проверку."Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Забайкалье", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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РИА Новости
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Тушение пожаров в Забайкальском крае
В Забайкальском крае горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложняют сильные порывы ветра, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
2024-05-01T16:43
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье ликвидировали открытое горение построек в СНТ
МЧС: в Забайкалье ликвидировали открытое горение построек в СНТ