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В Москве на площади 800 "квадратов" горит административное здание
В Москве на площади 800 "квадратов" горит административное здание - РИА Новости, 01.05.2024
В Москве на площади 800 "квадратов" горит административное здание
Двухэтажное административное здание горит на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:02
2024-05-01T16:02
2024-05-01T16:08
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Двухэтажное административное здание горит на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале."В Москве огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. На северо-востоке горит двухэтажное административное здание. Огонь охватил этажи и кровлю. Предварительно, площадь пожара - 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают более 70 специалистов и 22 единицы техники.
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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, происшествия
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар, Происшествия
В Москве на площади 800 "квадратов" горит административное здание
На северо-востоке Москвы на площади 800 "квадратов" горит двухэтажное здание