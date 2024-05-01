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В Москве на площади 800 "квадратов" горит административное здание

В Москве на площади 800 "квадратов" горит административное здание - РИА Новости, 01.05.2024

В Москве на площади 800 "квадратов" горит административное здание

Двухэтажное административное здание горит на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:02

2024-05-01T16:02

2024-05-01T16:08

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Двухэтажное административное здание горит на северо-востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале."В Москве огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. На северо-востоке горит двухэтажное административное здание. Огонь охватил этажи и кровлю. Предварительно, площадь пожара - 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают более 70 специалистов и 22 единицы техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, происшествия