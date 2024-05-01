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В Забайкальском крае начали проверку после пожара в СНТ

В Забайкальском крае начали проверку после пожара в СНТ - РИА Новости, 01.05.2024

В Забайкальском крае начали проверку после пожара в СНТ

Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за пожара в СНТ "Разведчик недр" Читинского района, где от огня пострадали около 40 дачных построек, сообщили РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:25

2024-05-01T15:25

2024-05-01T15:25

происшествия

читинский район

забайкальский край

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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за пожара в СНТ "Разведчик недр" Читинского района, где от огня пострадали около 40 дачных построек, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в Читинском районе Забайкальского края загорелись порядка 30 дачных строений в СНТ "Разведчик недр", пожар перешел на лесной массив, тушение осложнялось сильными порывами ветра. В борьбе с пожаром задействовано 120 человек и 30 единиц техники. Локализовать пожар удалось на площади 1200 квадратных метров. "Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту возгорания дачных строений в садовом некоммерческом товариществе "Разведчик недр" в Читинском районе… По предварительным данным, причиной возгорания является перехлест проводов на сетях электроснабжения, находящихся в границах товарищества. В результате пожара пострадало около 40 дачных строений, дома с постоянным проживанием граждан не выявлены", - говорится в сообщении. Для координации деятельности правоохранительных органов на место выехал прокурор Читинского района Булат Галсанов. Уточняется, что прокуратура также организовала проверку исполнения требований пожарной безопасности. Отдельно будет дана оценка действиям контролирующих органов, направленным на предупреждение подобных фактов.

https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html

читинский район

забайкальский край

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Тушение пожаров в Забайкальском крае В Забайкальском крае горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложняют сильные порывы ветра, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. 2024-05-01T15:25 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, читинский район, забайкальский край