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В Забайкалье пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь - РИА Новости, 01.05.2024
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13:39 01.05.2024 (обновлено: 13:50 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pozhar-1943302567.html
В Забайкалье пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь
В Забайкалье пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь - РИА Новости, 01.05.2024
В Забайкалье пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь
Пожарным удалось не допустить распространения огня на спортивный лагерь и дачный кооператив в Забайкалье, сообщило в среду МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:39
2024-05-01T13:50
происшествия
россия
читинский район
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожарным удалось не допустить распространения огня на спортивный лагерь и дачный кооператив в Забайкалье, сообщило в среду МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что в Читинском районе Забайкальского края горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложнялось сильными порывами ветра. Было задействовано 86 человек и 24 единицы техники, пожар локализовали. "В Забайкалье пожарные МЧС России не допустили распространения огня. Существовала угроза перехода на спортивный лагерь и дачный кооператив", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение продолжают почти 120 специалистов и 30 единиц техники.
россия
читинский район
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происшествия, россия, читинский район, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Читинский район, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь

МЧС: пожарные в Забайкалье не допустили перехода огня на спортивный лагерь и СНТ

© МЧС России/TelegramМесто пожара в садовом товариществе в Читинском районе в Забайкалье. 1 мая 2024
Место пожара в садовом товариществе в Читинском районе в Забайкалье. 1 мая 2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в садовом товариществе в Читинском районе в Забайкалье. 1 мая 2024
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожарным удалось не допустить распространения огня на спортивный лагерь и дачный кооператив в Забайкалье, сообщило в среду МЧС России в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что в Читинском районе Забайкальского края горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложнялось сильными порывами ветра. Было задействовано 86 человек и 24 единицы техники, пожар локализовали.
"В Забайкалье пожарные МЧС России не допустили распространения огня. Существовала угроза перехода на спортивный лагерь и дачный кооператив", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение продолжают почти 120 специалистов и 30 единиц техники.
 
ПроисшествияРоссияЧитинский районЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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