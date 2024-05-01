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В Забайкалье пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь

В Забайкалье пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь - РИА Новости, 01.05.2024

В Забайкалье пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь

Пожарным удалось не допустить распространения огня на спортивный лагерь и дачный кооператив в Забайкалье, сообщило в среду МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:39

2024-05-01T13:39

2024-05-01T13:50

происшествия

россия

читинский район

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожарным удалось не допустить распространения огня на спортивный лагерь и дачный кооператив в Забайкалье, сообщило в среду МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что в Читинском районе Забайкальского края горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложнялось сильными порывами ветра. Было задействовано 86 человек и 24 единицы техники, пожар локализовали. "В Забайкалье пожарные МЧС России не допустили распространения огня. Существовала угроза перехода на спортивный лагерь и дачный кооператив", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение продолжают почти 120 специалистов и 30 единиц техники.

россия

читинский район

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, читинский район, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)