https://ria.ru/20240501/pozhar-1943280652.html

В Забайкальском крае загорелись около 30 дачных строений

В Забайкальском крае загорелись около 30 дачных строений - РИА Новости, 01.05.2024

В Забайкальском крае загорелись около 30 дачных строений

В Забайкальском крае горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложняют сильные порывы ветра, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T11:42

2024-05-01T11:42

2024-05-01T11:59

происшествия

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В Забайкальском крае горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложняют сильные порывы ветра, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."Загорание дачных строений произошло в Читинском районе в СНТ "Разведчик недр". На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации огнем охвачено 30 дачных строений. Пожар перешел на лесной массив. Площадь пожара уточняется. Тушение осложняют сильные порывы ветра и сухая жаркая погода", - говорится в сообщении.Уточняется, что в борьбе с пожаром задействовано 86 человек и 24 единицы техники.В свою очередь глава Читинского района Виктор Машуков сообщил, что около 30 домов пострадали от пожара в СНТ "Разведчик недр"."Пострадал от пожара кооператив "Разведчик недр" в Читинском районе. В кооперативе всего около 50 домов, от пожара пострадали около 30. Дома с постоянным проживанием граждан пока не выявлены, председатель подтверждает повреждение только садовых домиков", - приводят слова Машукова в Telegram-канале правительства Забайкальского края.Отмечается, что пострадавших нет, на месте работают пожарные. Часть из них проливают постройки, остальные - по кромке пожара."Предварительная причина пожара: вчера в кооперативе не было света, сегодня собственники самостоятельно попытались подключить электричество и после этого начали поступать сообщения о необходимости вызова пожарных служб. Пока версия такая, но пока её не отрабатывают", - добавил Машуков.По его словам, соседний кооператив "Связист" не пострадал от стихии, огонь прошел мимо в сторону федеральной трассы: "Там сейчас есть обеспокоенность насчет детского лагеря "Жемчужина", принимают меры, подтверждается или нет - пока неизвестно", - уточнил глава района.

https://ria.ru/20240429/pozhary-1942983698.html

https://ria.ru/20240430/pozhar-1943217102.html

забайкальский край

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Тушение пожаров в Забайкальском крае В Забайкальском крае горят порядка 30 дачных строений в СНТ, пожар перешел на лесной массив, тушение осложняют сильные порывы ветра, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. 2024-05-01T11:42 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)