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При пожаре в частном доме в Башкирии погиб ребенок
При пожаре в частном доме в Башкирии погиб ребенок - РИА Новости, 01.05.2024
При пожаре в частном доме в Башкирии погиб ребенок
При пожаре в частном доме многодетной семьи в башкирском селе один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и его отец получили ожоги и травмы при эвакуации, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T07:01
2024-05-01T07:01
2024-05-01T12:08
происшествия
дуванский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 1 мая - РИА Новости. При пожаре в частном доме многодетной семьи в башкирском селе один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и его отец получили ожоги и травмы при эвакуации, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, утром в селе Михайловка Дуванского района загорелись бревенчатые дом, гараж, баня, сарай и автомобиль Лада Ларгус. Все строения находились рядом друг с другом. Пожар был локализован на площади 123 квадратных метра. "По информации дознавателя МЧС России, в доме проживала многодетная семья: отец, мать, дети (мальчик 2011, мальчик 2015, девочка 2015 , мальчик 2020 и мальчик 2022). Отец 1985 года рождения - госпитализирован с сильными ожогами в реанимацию, мальчик 2011 года рождения, получил резаные раны при эвакуации. При разборе места пожара погибший ребёнок 2020 года рождения, обнаружен в кухне дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
дуванский район
россия
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происшествия, дуванский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Дуванский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
При пожаре в частном доме в Башкирии погиб ребенок
МЧС: в башкирском селе Михайловка при пожаре в частном доме погиб ребенок
УФА, 1 мая - РИА Новости. При пожаре в частном доме многодетной семьи в башкирском селе один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и его отец получили ожоги и травмы при эвакуации, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, утром в селе Михайловка Дуванского района загорелись бревенчатые дом, гараж, баня, сарай и автомобиль Лада Ларгус. Все строения находились рядом друг с другом. Пожар был локализован на площади 123 квадратных метра.
"По информации дознавателя МЧС России, в доме проживала многодетная семья: отец, мать, дети (мальчик 2011, мальчик 2015, девочка 2015 , мальчик 2020 и мальчик 2022). Отец 1985 года рождения - госпитализирован с сильными ожогами в реанимацию, мальчик 2011 года рождения, получил резаные раны при эвакуации. При разборе места пожара погибший ребёнок 2020 года рождения, обнаружен в кухне дома", - говорится в сообщении.