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В Бурятии полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 01.05.2024
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00:38 01.05.2024 (обновлено: 06:50 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pozhar-1943228942.html
В Бурятии полностью ликвидировали пожар
В Бурятии полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 01.05.2024
В Бурятии полностью ликвидировали пожар
Пожар в Заиграевском районе Бурятии, где горели жилые дома и хозяйственные постройки, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:38
2024-05-01T06:50
происшествия
заиграевский район
улан-удэ
россия
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пожар в Заиграевском районе Бурятии, где горели жилые дома и хозяйственные постройки, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Ранее ведомство сообщало, что пожар в Бурятии уничтожил 17 дачных домов, объявлена ликвидация открытого горения. "Пожар в Заиграевском районе Бурятии полностью ликвидирован", — говорится в заявлении. В Улан-Удэ горели жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду.Как позднее сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, на территории Улан-Удэ и его окрестностях ликвидировали все пожары.
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заиграевский район
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происшествия, заиграевский район, улан-удэ, россия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Заиграевский район, Улан-Удэ, Россия, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии полностью ликвидировали пожар

МЧС: в Заиграевском районе Бурятии полностью ликвидировали пожар

© МЧС РоссииМесто пожара в Улан-Удэ
Место пожара в Улан-Удэ
© МЧС России
Место пожара в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пожар в Заиграевском районе Бурятии, где горели жилые дома и хозяйственные постройки, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Ранее ведомство сообщало, что пожар в Бурятии уничтожил 17 дачных домов, объявлена ликвидация открытого горения.
"Пожар в Заиграевском районе Бурятии полностью ликвидирован", — говорится в заявлении.
В Улан-Удэ горели жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду.
Как позднее сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, на территории Улан-Удэ и его окрестностях ликвидировали все пожары.
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ПроисшествияЗаиграевский районУлан-УдэРоссияАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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