https://ria.ru/20240501/pozhar-1943228942.html

В Бурятии полностью ликвидировали пожар

В Бурятии полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 01.05.2024

В Бурятии полностью ликвидировали пожар

Пожар в Заиграевском районе Бурятии, где горели жилые дома и хозяйственные постройки, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:38

2024-05-01T00:38

2024-05-01T06:50

происшествия

заиграевский район

улан-удэ

россия

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пожар в Заиграевском районе Бурятии, где горели жилые дома и хозяйственные постройки, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Ранее ведомство сообщало, что пожар в Бурятии уничтожил 17 дачных домов, объявлена ликвидация открытого горения. "Пожар в Заиграевском районе Бурятии полностью ликвидирован", — говорится в заявлении. В Улан-Удэ горели жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: во вторник в регионе прогнозировали ухудшение погоды, усиление ветра до 28 метров в секунду.Как позднее сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, на территории Улан-Удэ и его окрестностях ликвидировали все пожары.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

заиграевский район

улан-удэ

россия

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происшествия, заиграевский район, улан-удэ, россия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)