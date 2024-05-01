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Воробьев поздравил пожилых в пансионате с Праздником весны и труда
Воробьев поздравил пожилых в пансионате с Праздником весны и труда - РИА Новости, 01.05.2024
Воробьев поздравил пожилых в пансионате с Праздником весны и труда
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил отделение "Добрый дом "Черноголовка" пансионата "Ногинский", где поздравил постояльцев с Праздником весны... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:09
2024-05-01T18:09
2024-05-01T18:09
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил отделение "Добрый дом "Черноголовка" пансионата "Ногинский", где поздравил постояльцев с Праздником весны и труда, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Там отметили, что Воробьев привез в подарок местному ансамблю баян. Губернатор региона вместе с участниками ансамбля спел негласный гимн региона – песню "Подмосковные вечера". "Первого мая мы приехали в дом для одиноко проживающих пенсионеров. Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет. У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья", — приводит пресс-служба слова Воробьева. В материале отмечается, что в отделении "Добрый дом "Черноголовка" пансионата "Ногинский" постоянно проживает 50 человек, в том числе 48 инвалидов. В учреждении двухместное размещение со всеми удобствами в комнате, есть актовый зал, чайная, библиотека, а также зал лечебной физкультуры. В пресс-службе уточнили, что сотрудники попросили главу региона помочь с ремонтом фонтана, который находится на территории. Воробьев пообещал, что в ближайшее время вопрос будет решен. Губернатор Московской области в ходе общения с сотрудниками пансионата рассказал, что для привлечения кадров с 1 июня в Подмосковье планируют ввести новые меры поддержки для специалистов, которые работают с инвалидами.
https://ria.ru/20240427/aktsiya-1942790670.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев поздравил пожилых в пансионате с Праздником весны и труда
Воробьев поздравил пожилых в пансионате с Праздником весны и труда
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил отделение "Добрый дом "Черноголовка" пансионата "Ногинский", где поздравил постояльцев с Праздником весны и труда, сообщает пресс-служба
правительства Подмосковья.
Там отметили, что Воробьев привез в подарок местному ансамблю баян. Губернатор региона вместе с участниками ансамбля спел негласный гимн региона – песню "Подмосковные вечера".
"Первого мая мы приехали в дом для одиноко проживающих пенсионеров. Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет. У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
В материале отмечается, что в отделении "Добрый дом "Черноголовка" пансионата "Ногинский" постоянно проживает 50 человек, в том числе 48 инвалидов. В учреждении двухместное размещение со всеми удобствами в комнате, есть актовый зал, чайная, библиотека, а также зал лечебной физкультуры. В пресс-службе уточнили, что сотрудники попросили главу региона помочь с ремонтом фонтана, который находится на территории. Воробьев пообещал, что в ближайшее время вопрос будет решен.
Губернатор Московской области в ходе общения с сотрудниками пансионата рассказал, что для привлечения кадров с 1 июня в Подмосковье планируют ввести новые меры поддержки для специалистов, которые работают с инвалидами.