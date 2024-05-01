https://ria.ru/20240501/pozdravlenie-1943347833.html

Воробьев поздравил пожилых в пансионате с Праздником весны и труда

Воробьев поздравил пожилых в пансионате с Праздником весны и труда - РИА Новости, 01.05.2024

Воробьев поздравил пожилых в пансионате с Праздником весны и труда

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил отделение "Добрый дом "Черноголовка" пансионата "Ногинский", где поздравил постояльцев с Праздником весны... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:09

2024-05-01T18:09

2024-05-01T18:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил отделение "Добрый дом "Черноголовка" пансионата "Ногинский", где поздравил постояльцев с Праздником весны и труда, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Там отметили, что Воробьев привез в подарок местному ансамблю баян. Губернатор региона вместе с участниками ансамбля спел негласный гимн региона – песню "Подмосковные вечера". "Первого мая мы приехали в дом для одиноко проживающих пенсионеров. Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет. У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья", — приводит пресс-служба слова Воробьева. В материале отмечается, что в отделении "Добрый дом "Черноголовка" пансионата "Ногинский" постоянно проживает 50 человек, в том числе 48 инвалидов. В учреждении двухместное размещение со всеми удобствами в комнате, есть актовый зал, чайная, библиотека, а также зал лечебной физкультуры. В пресс-службе уточнили, что сотрудники попросили главу региона помочь с ремонтом фонтана, который находится на территории. Воробьев пообещал, что в ближайшее время вопрос будет решен. Губернатор Московской области в ходе общения с сотрудниками пансионата рассказал, что для привлечения кадров с 1 июня в Подмосковье планируют ввести новые меры поддержки для специалистов, которые работают с инвалидами.

https://ria.ru/20240427/aktsiya-1942790670.html

https://ria.ru/20240427/vorobev-1942716601.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев