https://ria.ru/20240501/pozdravlenie-1943251997.html
Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским
Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским - РИА Новости, 01.05.2024
Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил в Telegram россиян с праздником 1 Мая, напомнив о поражении Украины. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:24
2024-05-01T09:24
2024-05-01T15:10
общество
россия
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил в Telegram россиян с праздником 1 Мая, напомнив о поражении Украины. "С праздником 1 Мая!" — написал Медведев, сопроводив свой пост картинкой. На картинке, которая напоминает плакаты советской эпохи, изображены рабочий с молотом у наковальни и Владимир Зеленский в нацистской форме, которого сносит снарядами, выходящими из-под молота рабочего. "Каждый удар молота — удар по врагу", — гласит надпись.
https://ria.ru/20240501/prazdniki-1943199960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский
Общество, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским
Медведев поздравил россиян с праздником 1 Мая картинкой с Зеленским