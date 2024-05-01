https://ria.ru/20240501/pozdravlenie-1943251997.html

Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским

Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским - РИА Новости, 01.05.2024

Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил в Telegram россиян с праздником 1 Мая, напомнив о поражении Украины. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:24

2024-05-01T09:24

2024-05-01T15:10

общество

россия

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил в Telegram россиян с праздником 1 Мая, напомнив о поражении Украины. "С праздником 1 Мая!" — написал Медведев, сопроводив свой пост картинкой. На картинке, которая напоминает плакаты советской эпохи, изображены рабочий с молотом у наковальни и Владимир Зеленский в нацистской форме, которого сносит снарядами, выходящими из-под молота рабочего. "Каждый удар молота — удар по врагу", — гласит надпись.

https://ria.ru/20240501/prazdniki-1943199960.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский