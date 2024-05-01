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Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским - РИА Новости, 01.05.2024
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09:24 01.05.2024 (обновлено: 15:10 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pozdravlenie-1943251997.html
Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским
Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским - РИА Новости, 01.05.2024
Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил в Telegram россиян с праздником 1 Мая, напомнив о поражении Украины. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:24
2024-05-01T15:10
общество
россия
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил в Telegram россиян с праздником 1 Мая, напомнив о поражении Украины. "С праздником 1 Мая!" — написал Медведев, сопроводив свой пост картинкой. На картинке, которая напоминает плакаты советской эпохи, изображены рабочий с молотом у наковальни и Владимир Зеленский в нацистской форме, которого сносит снарядами, выходящими из-под молота рабочего. "Каждый удар молота — удар по врагу", — гласит надпись.
https://ria.ru/20240501/prazdniki-1943199960.html
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общество, россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский
Общество, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев поздравил россиян с Первомаем плакатом с Зеленским

Медведев поздравил россиян с праздником 1 Мая картинкой с Зеленским

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил в Telegram россиян с праздником 1 Мая, напомнив о поражении Украины.
"С праздником 1 Мая!" — написал Медведев, сопроводив свой пост картинкой.
© Дмитрий Медведев/TelegramПост, размещенный Дмитрием Медведевым в Telegram
Пост, размещенный Дмитрием Медведевым в Telegram
© Дмитрий Медведев/Telegram
Пост, размещенный Дмитрием Медведевым в Telegram
На картинке, которая напоминает плакаты советской эпохи, изображены рабочий с молотом у наковальни и Владимир Зеленский в нацистской форме, которого сносит снарядами, выходящими из-под молота рабочего.
"Каждый удар молота — удар по врагу", — гласит надпись.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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