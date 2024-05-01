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В столице ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 01.05.2024
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20:29 01.05.2024 (обновлено: 21:36 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/polk-1943364378.html
В столице ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"
В столице ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 01.05.2024
В столице ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в среду на улицах столицы Демократической Республики Конго... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:29
2024-05-01T21:36
в мире
киншаса (город)
россия
алексей сентебов (посол россии в др конго)
акция "бессмертный полк"
демократическая республика конго
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ТУНИС, 1 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в среду на улицах столицы Демократической Республики Конго Киншасе сообщили РИА Новости в посольстве России в этой африканской стране. По информации дипломатов, акция "Бессмертный полк" прошла в Киншасе в четвертый раз. "По Киншасе с фотографиями родственников и транспарантами прошли десятки человек, среди них - соотечественники, сотрудники посольства, российские военные наблюдатели и полицейские миссии ООН по стабилизации в ДРК, местные выпускники советских и российских вузов, а также симпатизирующие России конголезцы", - сообщили в посольстве, добавив, что колонну возглавил посол России в ДР Конго Алексей Сентебов. Отмечается, что перед колонной был развернут шестиметровый флаг Российской Федерации.
https://ria.ru/20240423/polk-1941750085.html
киншаса (город)
россия
демократическая республика конго
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в мире, киншаса (город), россия, алексей сентебов (посол россии в др конго), акция "бессмертный полк", демократическая республика конго
В мире, Киншаса (город), Россия, Алексей Сентебов (посол России в ДР Конго), Акция "Бессмертный полк", Демократическая Республика Конго
В столице ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"

В столице ДРК Киншасе в четвертый раз прошла акция "Бессмертный полк"

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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ТУНИС, 1 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в среду на улицах столицы Демократической Республики Конго Киншасе сообщили РИА Новости в посольстве России в этой африканской стране.
По информации дипломатов, акция "Бессмертный полк" прошла в Киншасе в четвертый раз.
"По Киншасе с фотографиями родственников и транспарантами прошли десятки человек, среди них - соотечественники, сотрудники посольства, российские военные наблюдатели и полицейские миссии ООН по стабилизации в ДРК, местные выпускники советских и российских вузов, а также симпатизирующие России конголезцы", - сообщили в посольстве, добавив, что колонну возглавил посол России в ДР Конго Алексей Сентебов.
Отмечается, что перед колонной был развернут шестиметровый флаг Российской Федерации.
Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Бессмертный полк" пройдет более чем в ста странах в разных форматах
23 апреля, 12:58
 
В миреКиншаса (город)РоссияАлексей Сентебов (посол России в ДР Конго)Акция "Бессмертный полк"Демократическая Республика Конго
 
 
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