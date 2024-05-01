https://ria.ru/20240501/polk-1943364378.html

В столице ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"

В столице ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 01.05.2024

В столице ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в среду на улицах столицы Демократической Республики Конго... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:29

2024-05-01T20:29

2024-05-01T21:36

в мире

киншаса (город)

россия

алексей сентебов (посол россии в др конго)

акция "бессмертный полк"

демократическая республика конго

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ТУНИС, 1 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в среду на улицах столицы Демократической Республики Конго Киншасе сообщили РИА Новости в посольстве России в этой африканской стране. По информации дипломатов, акция "Бессмертный полк" прошла в Киншасе в четвертый раз. "По Киншасе с фотографиями родственников и транспарантами прошли десятки человек, среди них - соотечественники, сотрудники посольства, российские военные наблюдатели и полицейские миссии ООН по стабилизации в ДРК, местные выпускники советских и российских вузов, а также симпатизирующие России конголезцы", - сообщили в посольстве, добавив, что колонну возглавил посол России в ДР Конго Алексей Сентебов. Отмечается, что перед колонной был развернут шестиметровый флаг Российской Федерации.

https://ria.ru/20240423/polk-1941750085.html

киншаса (город)

россия

демократическая республика конго

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в мире, киншаса (город), россия, алексей сентебов (посол россии в др конго), акция "бессмертный полк", демократическая республика конго