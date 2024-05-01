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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется арктическое вторжение
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется арктическое вторжение - РИА Новости, 01.05.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется арктическое вторжение
Арктическое вторжение начнется в Москве в четверг, в ночь на субботу ожидаются заморозки, температура упадет до нуля - минус трех, а вечером начнутся дожди,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:41
2024-05-01T17:41
2024-05-01T17:41
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Арктическое вторжение начнется в Москве в четверг, в ночь на субботу ожидаются заморозки, температура упадет до нуля - минус трех, а вечером начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Уже в четверг в Центральной России начнется перманентное арктическое вторжение. В тыл высотного циклона поступит первая порция холодного воздуха, из-за чего под утро в Москве посвежеет до плюс 3-8, а днем не выше плюс 9-14", - рассказал Тишковец. Он добавил, что в пятницу в условиях относительно малооблачной погоды станет еще холоднее. Так, ночью воздух остынет до минус 1- плюс 4 градусов, в дневные часы ожидается около плюс 10 градусов. "В ночь на субботу, при ясном небе, ударят заморозки до нуля - минус 3, а днем, с приближением теплого фронта, небо нахмурится и вечером начнутся дожди, плюс 9-14", - уточнил специалист.
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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода, россия
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода, Россия
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется арктическое вторжение
Синоптик "Фобоса" Тишковец: арктическое вторжение начнется в Москве в четверг
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Арктическое вторжение начнется в Москве в четверг, в ночь на субботу ожидаются заморозки, температура упадет до нуля - минус трех, а вечером начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Уже в четверг в Центральной России начнется перманентное арктическое вторжение. В тыл высотного циклона поступит первая порция холодного воздуха, из-за чего под утро в Москве посвежеет до плюс 3-8, а днем не выше плюс 9-14", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что в пятницу в условиях относительно малооблачной погоды станет еще холоднее. Так, ночью воздух остынет до минус 1- плюс 4 градусов, в дневные часы ожидается около плюс 10 градусов.
"В ночь на субботу, при ясном небе, ударят заморозки до нуля - минус 3, а днем, с приближением теплого фронта, небо нахмурится и вечером начнутся дожди, плюс 9-14", - уточнил специалист.