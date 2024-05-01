https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник - РИА Новости, 01.05.2024
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник
В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:13
2024-05-01T17:13
2024-05-01T17:17
общество
евгений тишковец
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918646683_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_da2f1bb97c748233ed77c7d816e1a136.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник за холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии - в небе даже кое-где могут появиться символические белые "мухи". Ночная температура уйдет в слабый "минус", а значит, на дорогах может появиться гололедица, после полудня всего плюс 7-9 градусов", — рассказал Тишковец.Он добавил, что во вторник тоже не обойдется без небольших предутренних заморозков. Днем ожидаются незначительные локальные осадки. Температура поднимется не выше плюс 5-10 градусов.
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943294174.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918646683_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_77953a92c2df123dcb35b96af4442cf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Евгений Тишковец, Экология в России
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник
Синоптик "Фобоса" Тишковец: в понедельник в Москве ожидаются снег и гололедица
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник за холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии - в небе даже кое-где могут появиться символические белые "мухи". Ночная температура уйдет в слабый "минус", а значит, на дорогах может появиться гололедица, после полудня всего плюс 7-9 градусов", — рассказал Тишковец.
Он добавил, что во вторник тоже не обойдется без небольших предутренних заморозков. Днем ожидаются незначительные локальные осадки. Температура поднимется не выше плюс 5-10 градусов.