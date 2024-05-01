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Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник - РИА Новости, 01.05.2024
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17:13 01.05.2024 (обновлено: 17:17 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник - РИА Новости, 01.05.2024
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник
В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:13
2024-05-01T17:17
общество
евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник за холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии - в небе даже кое-где могут появиться символические белые "мухи". Ночная температура уйдет в слабый "минус", а значит, на дорогах может появиться гололедица, после полудня всего плюс 7-9 градусов", — рассказал Тишковец.Он добавил, что во вторник тоже не обойдется без небольших предутренних заморозков. Днем ожидаются незначительные локальные осадки. Температура поднимется не выше плюс 5-10 градусов.
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общество, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Евгений Тишковец, Экология в России
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник

Синоптик "Фобоса" Тишковец: в понедельник в Москве ожидаются снег и гололедица

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник за холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии - в небе даже кое-где могут появиться символические белые "мухи". Ночная температура уйдет в слабый "минус", а значит, на дорогах может появиться гололедица, после полудня всего плюс 7-9 градусов", — рассказал Тишковец.
Он добавил, что во вторник тоже не обойдется без небольших предутренних заморозков. Днем ожидаются незначительные локальные осадки. Температура поднимется не выше плюс 5-10 градусов.
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