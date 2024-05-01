https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html

Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник

Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник - РИА Новости, 01.05.2024

Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник

В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:13

2024-05-01T17:13

2024-05-01T17:17

общество

евгений тишковец

экология в россии

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В понедельник, 6 мая, в московском регионе местами ожидаются осадки, возможен снег, а на дороге гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник за холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии - в небе даже кое-где могут появиться символические белые "мухи". Ночная температура уйдет в слабый "минус", а значит, на дорогах может появиться гололедица, после полудня всего плюс 7-9 градусов", — рассказал Тишковец.Он добавил, что во вторник тоже не обойдется без небольших предутренних заморозков. Днем ожидаются незначительные локальные осадки. Температура поднимется не выше плюс 5-10 градусов.

https://ria.ru/20240501/pogoda-1943294174.html

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общество, евгений тишковец, экология в россии