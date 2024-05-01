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Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 01.05.2024
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13:04 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943294174.html
Москвичам рассказали о погоде в мае
Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 01.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в мае
Температура воздуха в мае ожидается выше климатической нормы в Москве, количество осадков будет около нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:04
2024-05-01T13:04
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Температура воздуха в мае ожидается выше климатической нормы в Москве, количество осадков будет около нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Май по всем расчётам ожидается с температурой выше климатической нормы. Количество осадков ожидается около климатической нормы", - рассказала Позднякова.Она добавила, что сильных ливневых дождей на май пока что не прогнозируется.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде в мае

Майская температура воздуха в Москве ожидается выше климатической нормы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы
Девушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Температура воздуха в мае ожидается выше климатической нормы в Москве, количество осадков будет около нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Май по всем расчётам ожидается с температурой выше климатической нормы. Количество осадков ожидается около климатической нормы", - рассказала Позднякова.
Она добавила, что сильных ливневых дождей на май пока что не прогнозируется.
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
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