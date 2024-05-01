https://ria.ru/20240501/pogoda-1943294174.html

Москвичам рассказали о погоде в мае

Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 01.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в мае

Температура воздуха в мае ожидается выше климатической нормы в Москве, количество осадков будет около нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:04

2024-05-01T13:04

2024-05-01T13:04

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Температура воздуха в мае ожидается выше климатической нормы в Москве, количество осадков будет около нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Май по всем расчётам ожидается с температурой выше климатической нормы. Количество осадков ожидается около климатической нормы", - рассказала Позднякова.Она добавила, что сильных ливневых дождей на май пока что не прогнозируется.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода