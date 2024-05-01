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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные - РИА Новости, 01.05.2024
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12:26 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943287602.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные - РИА Новости, 01.05.2024
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные
В пасхальные выходные погода в Москве будет портиться, температура будет понижаться, начнутся дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:26
2024-05-01T12:26
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В пасхальные выходные погода в Москве будет портиться, температура будет понижаться, начнутся дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "К сожалению, погода будет портиться, как раз именно к следующим выходным. Температура будет понижаться, начнутся дожди", - рассказала Позднякова. Она уточнила, что 2 и 3 мая в регионе осадков не будет, а вот 4 и 5 мая ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные

В Москве в пасхальные выходные температура будет понижаться, начнутся дожди

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В пасхальные выходные погода в Москве будет портиться, температура будет понижаться, начнутся дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"К сожалению, погода будет портиться, как раз именно к следующим выходным. Температура будет понижаться, начнутся дожди", - рассказала Позднякова.
Она уточнила, что 2 и 3 мая в регионе осадков не будет, а вот 4 и 5 мая ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности.
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