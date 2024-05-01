https://ria.ru/20240501/pogoda-1943287602.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные - РИА Новости, 01.05.2024

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные

В пасхальные выходные погода в Москве будет портиться, температура будет понижаться, начнутся дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:26

2024-05-01T12:26

2024-05-01T12:26

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В пасхальные выходные погода в Москве будет портиться, температура будет понижаться, начнутся дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "К сожалению, погода будет портиться, как раз именно к следующим выходным. Температура будет понижаться, начнутся дожди", - рассказала Позднякова. Она уточнила, что 2 и 3 мая в регионе осадков не будет, а вот 4 и 5 мая ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности.

https://ria.ru/20240429/pogoda-1942998181.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова