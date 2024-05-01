https://ria.ru/20240501/pogoda-1943247835.html

Москвичам рассказали о погоде в первый день мая

Москвичам рассказали о погоде в первый день мая - РИА Новости, 01.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в первый день мая

Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в первый день мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:45

2024-05-01T08:45

2024-05-01T08:45

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145873_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9ba8b5125807fe455d73c077a889e0a7.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в первый день мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик уточнил, что в среду инициативу в атмосфере возьмет скандинавский антициклон, он выталкивает за пределы столичного региона холодную фронтальную систему. Она принесла ночью короткие ливневые дожди, которые пока ещё отмечаются на юге Подмосковья, но скоро закончатся. "В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 18-20 в городе и 16-21 в Подмосковье", - добавил Тишковец. По его словам, ветер в столице будет дуть северной со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода