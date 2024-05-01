https://ria.ru/20240501/pogoda-1943247835.html
Москвичам рассказали о погоде в первый день мая
Москвичам рассказали о погоде в первый день мая - РИА Новости, 01.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в первый день мая
Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в первый день мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:45
2024-05-01T08:45
2024-05-01T08:45
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в первый день мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик уточнил, что в среду инициативу в атмосфере возьмет скандинавский антициклон, он выталкивает за пределы столичного региона холодную фронтальную систему. Она принесла ночью короткие ливневые дожди, которые пока ещё отмечаются на юге Подмосковья, но скоро закончатся. "В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 18-20 в городе и 16-21 в Подмосковье", - добавил Тишковец. По его словам, ветер в столице будет дуть северной со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в первый день мая
В Москве в первый день мая ожидается переменная облачность и до плюс 20 градусов