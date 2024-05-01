https://ria.ru/20240501/pavodok-1943245821.html

В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 708

В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 708 - РИА Новости, 01.05.2024

В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 708

Число затопленных жилых домов в Курганской области на 1 мая снизилось до 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, 6 низководных мостов и 11... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:10

2024-05-01T08:10

2024-05-01T08:10

жилье

курганская область

россия

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941371055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63f7701f6a1c3414d3bfa7d8932ac47e.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая – РИА Новости. Число затопленных жилых домов в Курганской области на 1 мая снизилось до 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, по состоянию на 30 апреля, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях в 24 населенных пунктах 825 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 1 мая, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 16 населенных пунктах 708 жилых и 6773 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 4 муниципальных образованиях (Притобольный, Кетовский, Белозерский и Курган) в 16 населенных пунктах от воды освободился 121 жилой дом и 200 приусадебных участков, отмечается в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

курганская область

россия

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024, происшествия