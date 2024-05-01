В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 708
В Курганской области остаются затопленными 708 жилых и 6773 дачных дома
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМужчина плывет на катере по затопленной в результате паводка улице в Курганской области
Мужчина плывет на катере по затопленной в результате паводка улице в Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая – РИА Новости. Число затопленных жилых домов в Курганской области на 1 мая снизилось до 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, по состоянию на 30 апреля, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях в 24 населенных пунктах 825 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
"По состоянию на 1 мая, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 16 населенных пунктах 708 жилых и 6773 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в 4 муниципальных образованиях (Притобольный, Кетовский, Белозерский и Курган) в 16 населенных пунктах от воды освободился 121 жилой дом и 200 приусадебных участков, отмечается в сообщении.
В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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