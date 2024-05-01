https://ria.ru/20240501/parad-1943311046.html

В Удмуртии отменили Парад Победы

В Удмуртии отменили Парад Победы - РИА Новости, 01.05.2024

В Удмуртии отменили Парад Победы

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отмене Парада Победы в регионе в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:27

2024-05-01T14:27

2024-05-01T14:27

общество

александр бречалов

день победы

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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УФА, 1 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отмене Парада Победы в регионе в своём Telegram-канале. "Друзья, мы приняли очень непростое решение - отменить в этом году Парад Победы. Да, парад - это очень важная традиция и большой праздник для всей Удмуртии, где сразу два города трудовой доблести, для всех нас", - написал он.Бречалов отметил, что Удмуртия - регион, оборонный, стратегически важный. "Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности. Но большая часть участников парада - это дети. Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счёт наших детей", - пояснил глава. Бречалов добавил, что в преддверии праздника непременно поздравят каждого ветерана - для них, например, уже идут концерты во дворах. "Смотр-конкурс "Равняемся на героев" мы тоже обязательно проведем, скорее всего в июне, он уже стал хорошей традицией. Я уверен - все жители республики в этот священный день вспомнят своих героев, и в онлайн-формате обязательно пройдет бессмертный полк. Друзья, надеюсь на ваше понимание и поддержку. Нет ничего важнее безопасности", - сообщил глава региона.

https://ria.ru/20240501/shestvie-1943291557.html

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, александр бречалов, день победы, удмуртская республика (удмуртия), россия