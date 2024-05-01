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В Удмуртии отменили Парад Победы - РИА Новости, 01.05.2024
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14:27 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/parad-1943311046.html
В Удмуртии отменили Парад Победы
В Удмуртии отменили Парад Победы - РИА Новости, 01.05.2024
В Удмуртии отменили Парад Победы
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отмене Парада Победы в регионе в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:27
2024-05-01T14:27
общество
александр бречалов
день победы
удмуртская республика (удмуртия)
россия
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УФА, 1 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отмене Парада Победы в регионе в своём Telegram-канале. "Друзья, мы приняли очень непростое решение - отменить в этом году Парад Победы. Да, парад - это очень важная традиция и большой праздник для всей Удмуртии, где сразу два города трудовой доблести, для всех нас", - написал он.Бречалов отметил, что Удмуртия - регион, оборонный, стратегически важный. "Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности. Но большая часть участников парада - это дети. Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счёт наших детей", - пояснил глава. Бречалов добавил, что в преддверии праздника непременно поздравят каждого ветерана - для них, например, уже идут концерты во дворах. "Смотр-конкурс "Равняемся на героев" мы тоже обязательно проведем, скорее всего в июне, он уже стал хорошей традицией. Я уверен - все жители республики в этот священный день вспомнят своих героев, и в онлайн-формате обязательно пройдет бессмертный полк. Друзья, надеюсь на ваше понимание и поддержку. Нет ничего важнее безопасности", - сообщил глава региона.
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общество, александр бречалов, день победы, удмуртская республика (удмуртия), россия
Общество, Александр Бречалов, День Победы, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия
В Удмуртии отменили Парад Победы

Глава Удмуртии Бречалов отменил Парад Победы в регионе ради безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарадный расчет войск национальной гвардии РФ на военном параде
Парадный расчет войск национальной гвардии РФ на военном параде - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парадный расчет войск национальной гвардии РФ на военном параде. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 1 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отмене Парада Победы в регионе в своём Telegram-канале.
"Друзья, мы приняли очень непростое решение - отменить в этом году Парад Победы. Да, парад - это очень важная традиция и большой праздник для всей Удмуртии, где сразу два города трудовой доблести, для всех нас", - написал он.
Бречалов отметил, что Удмуртия - регион, оборонный, стратегически важный. "Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности. Но большая часть участников парада - это дети. Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счёт наших детей", - пояснил глава.
Бречалов добавил, что в преддверии праздника непременно поздравят каждого ветерана - для них, например, уже идут концерты во дворах. "Смотр-конкурс "Равняемся на героев" мы тоже обязательно проведем, скорее всего в июне, он уже стал хорошей традицией. Я уверен - все жители республики в этот священный день вспомнят своих героев, и в онлайн-формате обязательно пройдет бессмертный полк. Друзья, надеюсь на ваше понимание и поддержку. Нет ничего важнее безопасности", - сообщил глава региона.
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ОбществоАлександр БречаловДень ПобедыУдмуртская Республика (Удмуртия)Россия
 
 
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