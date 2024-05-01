https://ria.ru/20240501/pamyatnik-1943305586.html

В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя"

В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя" - РИА Новости, 01.05.2024

В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя"

Власти Киева планируют демонтировать памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову - героям фильма "Место встречи изменить нельзя", сообщает в среду агентство УНН РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:02

2024-05-01T14:02

2024-05-01T14:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

юрий гагарин (космонавт)

максим горький

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Власти Киева планируют демонтировать памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову - героям фильма "Место встречи изменить нельзя", сообщает в среду агентство УНН в Telegram-канале.Памятник Жеглову и Шарапову был установлен в Киеве на улице Академика Богомольца возле здания МВД в 2009 году. "Киевсовет планирует добавить в перечень на демонтаж еще более полусотни объектов, связанных с историей России и Советского Союза. Среди них есть памятники Юрию Гагарину, Максиму Горькому, Глебу Жеглову и Володе Шарапову", - говорится в сообщении агентства. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, юрий гагарин (космонавт), максим горький