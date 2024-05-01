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В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя" - РИА Новости, 01.05.2024
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14:02 01.05.2024 (обновлено: 14:05 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pamyatnik-1943305586.html
В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя"
В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя" - РИА Новости, 01.05.2024
В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя"
Власти Киева планируют демонтировать памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову - героям фильма "Место встречи изменить нельзя", сообщает в среду агентство УНН РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:02
2024-05-01T14:05
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Власти Киева планируют демонтировать памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову - героям фильма "Место встречи изменить нельзя", сообщает в среду агентство УНН в Telegram-канале.Памятник Жеглову и Шарапову был установлен в Киеве на улице Академика Богомольца возле здания МВД в 2009 году. "Киевсовет планирует добавить в перечень на демонтаж еще более полусотни объектов, связанных с историей России и Советского Союза. Среди них есть памятники Юрию Гагарину, Максиму Горькому, Глебу Жеглову и Володе Шарапову", - говорится в сообщении агентства. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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россия, украина, киев, юрий гагарин (космонавт), максим горький
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Юрий Гагарин (космонавт), Максим Горький
В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя"

УНН: власти Киева планируют демонтировать памятник Жеглову и Шарапову

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкСкульптуры героев телефильма "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова и Владимира Шарапова у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве
Скульптуры героев телефильма Место встречи изменить нельзя Глеба Жеглова и Владимира Шарапова у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Скульптуры героев телефильма "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова и Владимира Шарапова у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Власти Киева планируют демонтировать памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову - героям фильма "Место встречи изменить нельзя", сообщает в среду агентство УНН в Telegram-канале.
Памятник Жеглову и Шарапову был установлен в Киеве на улице Академика Богомольца возле здания МВД в 2009 году.
"Киевсовет планирует добавить в перечень на демонтаж еще более полусотни объектов, связанных с историей России и Советского Союза. Среди них есть памятники Юрию Гагарину, Максиму Горькому, Глебу Жеглову и Володе Шарапову", - говорится в сообщении агентства.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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