В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя"
УНН: власти Киева планируют демонтировать памятник Жеглову и Шарапову
© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкСкульптуры героев телефильма "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова и Владимира Шарапова у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве
Скульптуры героев телефильма "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова и Владимира Шарапова у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Власти Киева планируют демонтировать памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову - героям фильма "Место встречи изменить нельзя", сообщает в среду агентство УНН в Telegram-канале.
Памятник Жеглову и Шарапову был установлен в Киеве на улице Академика Богомольца возле здания МВД в 2009 году.
"Киевсовет планирует добавить в перечень на демонтаж еще более полусотни объектов, связанных с историей России и Советского Союза. Среди них есть памятники Юрию Гагарину, Максиму Горькому, Глебу Жеглову и Володе Шарапову", - говорится в сообщении агентства.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
26 апреля, 21:45