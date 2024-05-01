https://ria.ru/20240501/opasnost-1943321941.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.05.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотников в Курской области спустя 52 минуты. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:29
2024-05-01T15:29
2024-05-01T15:36
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотников в Курской области спустя 52 минуты.Глава региона информировал об опасности атаки БПЛА в среду в 14.33."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Старовойт сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в Курской области