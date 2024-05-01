https://ria.ru/20240501/opasnost-1943321941.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.05.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотников в Курской области спустя 52 минуты. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:29

2024-05-01T15:29

2024-05-01T15:36

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотников в Курской области спустя 52 минуты.Глава региона информировал об опасности атаки БПЛА в среду в 14.33."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, роман старовойт, безопасность