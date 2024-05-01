https://ria.ru/20240501/opasnost-1943312528.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.05.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Роман Старовойт предупредил в среду об опасности атаки беспилотника в Курской области. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:37

2024-05-01T14:37

2024-05-01T14:44

курская область

безопасность

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт предупредил в среду об опасности атаки беспилотника в Курской области."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, безопасность, роман старовойт