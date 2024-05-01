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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.05.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Роман Старовойт предупредил в среду об опасности атаки беспилотника в Курской области. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:37
2024-05-01T14:37
2024-05-01T14:44
курская область
безопасность
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт предупредил в среду об опасности атаки беспилотника в Курской области."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, роман старовойт
Курская область, Безопасность, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА