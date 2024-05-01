https://ria.ru/20240501/opasnost-1943246118.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, которая длилась около шести часов, отменена, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:13

2024-05-01T08:13

2024-05-01T08:22

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, которая длилась около шести часов, отменена, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, безопасность