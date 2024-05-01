https://ria.ru/20240501/opasnost-1943234043.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T02:18

2024-05-01T02:18

2024-05-01T02:19

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

россия

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.Кроме того, губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями от правительства региона и МЧС.

https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

воронежская область

россия

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воронежская область, происшествия, россия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)