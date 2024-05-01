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Хоценко призвал поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы - РИА Новости, 01.05.2024
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Омская область
 
12:01 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/omsk-1943285122.html
Хоценко призвал поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы
Хоценко призвал поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы - РИА Новости, 01.05.2024
Хоценко призвал поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы
Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал жителей региона поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:01
2024-05-01T12:01
омская область
россия
омск
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал жителей региона поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы, рассказали в пресс-службе областного правительства. В народном голосовании принимает участие 26 городов России. Звание культурной столицы России получит лишь один. Победителя определит экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования. Хоценко призвал омичей поддержать свой город активным голосованием. "Омск борется за звание "Культурной столицы России - 2026". Чтобы поддержать любимый город нужно принять участие в народном голосовании. Конкурс проводит Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Поддержим Омск все вместе!", - сообщил Хоценко, слова которого приводит пресс-служба. Конкурс "Культурная столица года" впервые прошел в 2023 году. Голосование проходит на портале "Госуслуги".
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россия, омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Россия, Омск, Омская область, Виталий Хоценко

Хоценко призвал поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиЗдание культурного наследия в Омске
Здание культурного наследия в Омске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Здание культурного наследия в Омске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал жителей региона поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В народном голосовании принимает участие 26 городов России. Звание культурной столицы России получит лишь один. Победителя определит экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования. Хоценко призвал омичей поддержать свой город активным голосованием.
«
"Омск борется за звание "Культурной столицы России - 2026". Чтобы поддержать любимый город нужно принять участие в народном голосовании. Конкурс проводит Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Поддержим Омск все вместе!", - сообщил Хоценко, слова которого приводит пресс-служба.
Конкурс "Культурная столица года" впервые прошел в 2023 году. Голосование проходит на портале "Госуслуги".
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