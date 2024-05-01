https://ria.ru/20240501/omsk-1943285122.html

Хоценко призвал поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы

Хоценко призвал поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы - РИА Новости, 01.05.2024

Хоценко призвал поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал жителей региона поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:01

2024-05-01T12:01

2024-05-01T12:01

омская область

россия

омск

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал жителей региона поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы, рассказали в пресс-службе областного правительства. В народном голосовании принимает участие 26 городов России. Звание культурной столицы России получит лишь один. Победителя определит экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования. Хоценко призвал омичей поддержать свой город активным голосованием. "Омск борется за звание "Культурной столицы России - 2026". Чтобы поддержать любимый город нужно принять участие в народном голосовании. Конкурс проводит Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Поддержим Омск все вместе!", - сообщил Хоценко, слова которого приводит пресс-служба. Конкурс "Культурная столица года" впервые прошел в 2023 году. Голосование проходит на портале "Госуслуги".

https://ria.ru/20240427/subbotnik-1942786911.html

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россия, омск, омская область, виталий хоценко