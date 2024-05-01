https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР

Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР - РИА Новости, 01.05.2024

Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР

После прорыва у Очеретино российская армия может создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T01:25

2024-05-01T01:25

2024-05-01T08:17

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. После прорыва у Очеретино российская армия может создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР, пишет украинское издание "Страна"."Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска. <...> Там россияне <...> могут продвигаться быстро, <....> создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта", — говорится в статье.По словам журналистов, украинской армии придется срочно искать резервы для сдерживания российского прорыва. Положение ВСУ усугубляется тем, что за Очеретино у них нет ни подготовленных окопов, ни минных полей. "Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости <…> организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения", — опасаются в издании.Как отмечал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины