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Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:25 01.05.2024 (обновлено: 08:17 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html
Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР
Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР - РИА Новости, 01.05.2024
Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР
После прорыва у Очеретино российская армия может создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T01:25
2024-05-01T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. После прорыва у Очеретино российская армия может создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР, пишет украинское издание "Страна"."Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска. &lt;...&gt; Там россияне &lt;...&gt; могут продвигаться быстро, &lt;....&gt; создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта", — говорится в статье.По словам журналистов, украинской армии придется срочно искать резервы для сдерживания российского прорыва. Положение ВСУ усугубляется тем, что за Очеретино у них нет ни подготовленных окопов, ни минных полей. "Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости &lt;…&gt; организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения", — опасаются в издании.Как отмечал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР

Страна.ua: успех России под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО
Танки Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Танки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. После прорыва у Очеретино российская армия может создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР, пишет украинское издание "Страна".
"Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска. <...> Там россияне <...> могут продвигаться быстро, <....> создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта", — говорится в статье.
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По словам журналистов, украинской армии придется срочно искать резервы для сдерживания российского прорыва. Положение ВСУ усугубляется тем, что за Очеретино у них нет ни подготовленных окопов, ни минных полей.
«
"Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости <…> организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения", — опасаются в издании.
Как отмечал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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