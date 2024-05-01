https://ria.ru/20240501/odessa-1943234745.html
В Киеве решили. Одессит раскрыл пугающие подробности о жизни в городе
В Киеве решили. Одессит раскрыл пугающие подробности о жизни в городе - РИА Новости, 01.05.2024
В Киеве решили. Одессит раскрыл пугающие подробности о жизни в городе
Мобилизационные мероприятия в Одессе отличаются особой жестокостью даже по украинским меркам, рассказал житель города Владислав в интервью британскому журналу... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T03:00
2024-05-01T03:00
2024-05-01T08:14
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мобилизационные мероприятия в Одессе отличаются особой жестокостью даже по украинским меркам, рассказал житель города Владислав в интервью британскому журналу Economist."Владислав лично застал несколько таких рейдов. <...> По его словам, в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву", — приводит издание мнение одессита.Как рассказал горожанин, военкомы зачастую прячутся возле остановок и досматривают автобусы в поисках мужчин. Общественным транспортом в городе пользуются только самые смелые молодые люди, добавил он. Другой житель Одессы, бармен Саша, признался журналистам, что опасается военкомов даже дома, потому что патруль может постучать к нему в дверь. В британском издании, в свою очередь, заметили, что жесткие меры украинских властей заставили целое поколение молодых одесситов отложить все жизненные планы на неопределенный срок."Те, кто еще не на передовой, все больше и больше скрываются от военных патрулей, которые слывут суровыми и безжалостными. <...> Это стало своего рода проверкой на лояльность в городе, который всегда воспринимал свою принадлежность к Украине весьма легкомысленно", — резюмировали в Economist.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для транспортировки мобилизованных на пункты сбора использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием жителей общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, одесса, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Великобритания
В Киеве решили. Одессит раскрыл пугающие подробности о жизни в городе
Economist: мужчины в Одессе живут в постоянном страхе из-за военкомов
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Мобилизационные мероприятия в Одессе отличаются особой жестокостью даже по украинским меркам, рассказал житель города Владислав в интервью
британскому журналу Economist.
"Владислав лично застал несколько таких рейдов. <...> По его словам, в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву", — приводит издание мнение одессита.
Как рассказал горожанин, военкомы зачастую прячутся возле остановок и досматривают автобусы в поисках мужчин. Общественным транспортом в городе пользуются только самые смелые молодые люди, добавил он. Другой житель Одессы, бармен Саша, признался журналистам, что опасается военкомов даже дома, потому что патруль может постучать к нему в дверь.
В британском издании, в свою очередь, заметили, что жесткие меры украинских властей заставили целое поколение молодых одесситов отложить все жизненные планы на неопределенный срок.
«
"Те, кто еще не на передовой, все больше и больше скрываются от военных патрулей, которые слывут суровыми и безжалостными. <...> Это стало своего рода проверкой на лояльность в городе, который всегда воспринимал свою принадлежность к Украине весьма легкомысленно", — резюмировали в Economist.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для транспортировки мобилизованных на пункты сбора использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием жителей общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ
ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>