https://ria.ru/20240501/obvinenie-1943309033.html

СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни

СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни - РИА Новости, 01.05.2024

СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:18

2024-05-01T14:18

2024-05-01T14:18

религия

украина

запорожье

россия

андрей коваленко

служба безопасности украины

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке в "разжигании религиозной розни". Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники СБУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье пришли с обысками к митрополиту Луке, в миру - Андрей Коваленко. Как отмечает издание со ссылкой на данные украинского общественного движения "Честно", митрополита подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине. "Служба безопасности задокументировала преступления со стороны главы Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополита Луки. Клирик подозревается в разжигании религиозной ненависти. На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным СБУ, в декабре 2022 года решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против митрополита были введены персональные санкции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, ему грозит тюремное заключение. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240501/mitropolit-1943294564.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html

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украина, запорожье, россия, андрей коваленко, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация вокруг упц, в мире