СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ Луке в разжигании религиозной розни
© Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
© Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке в "разжигании религиозной розни".
Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники СБУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье пришли с обысками к митрополиту Луке, в миру - Андрей Коваленко. Как отмечает издание со ссылкой на данные украинского общественного движения "Честно", митрополита подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине.
"Служба безопасности задокументировала преступления со стороны главы Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополита Луки. Клирик подозревается в разжигании религиозной ненависти. На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным СБУ, в декабре 2022 года решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против митрополита были введены персональные санкции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, ему грозит тюремное заключение.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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