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СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни - РИА Новости, 01.05.2024
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Религия
 
14:18 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/obvinenie-1943309033.html
СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни
СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни - РИА Новости, 01.05.2024
СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:18
2024-05-01T14:18
религия
украина
запорожье
россия
андрей коваленко
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке в "разжигании религиозной розни". Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники СБУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье пришли с обысками к митрополиту Луке, в миру - Андрей Коваленко. Как отмечает издание со ссылкой на данные украинского общественного движения "Честно", митрополита подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине. "Служба безопасности задокументировала преступления со стороны главы Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополита Луки. Клирик подозревается в разжигании религиозной ненависти. На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным СБУ, в декабре 2022 года решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против митрополита были введены персональные санкции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, ему грозит тюремное заключение. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240501/mitropolit-1943294564.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html
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украина, запорожье, россия, андрей коваленко, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Запорожье, Россия, Андрей Коваленко, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
СБУ обвинила митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни

СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ Луке в разжигании религиозной розни

© Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
© Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке в "разжигании религиозной розни".
Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники СБУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье пришли с обысками к митрополиту Луке, в миру - Андрей Коваленко. Как отмечает издание со ссылкой на данные украинского общественного движения "Честно", митрополита подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине.
"Служба безопасности задокументировала преступления со стороны главы Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополита Луки. Клирик подозревается в разжигании религиозной ненависти. На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
Рогов прокомментировал обыски СБУ у митрополита УПЦ
13:05
По данным СБУ, в декабре 2022 года решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против митрополита были введены персональные санкции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, ему грозит тюремное заключение.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
СБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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24 апреля, 17:22
 
РелигияУкраинаЗапорожьеРоссияАндрей КоваленкоСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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