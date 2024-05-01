https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки

ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки - РИА Новости, 01.05.2024

ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки

Украинские военные применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, где ранения получили ребенок и женщина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T02:37

2024-05-01T02:37

2024-05-01T15:21

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 1 мая — РИА Новости. Украинские военные применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, где ранения получили ребенок и женщина, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел велся по спальному кварталу в Никитовском районе Горловки. На месте обстрела — множество небольших воронок, характерных при применении кассетных боеприпасов. Также были найдены и соответствующие фрагменты снарядов. "Был взрыв, и полетели кассеты. Возле восьмого дома был ранен ребенок. Был крик, я на него выскочила, и тут опять взрыв. Я побежала в подвал. Не успела бы спрятаться, даже искры летели здесь", — рассказала РИА Новости очевидец происшествия Марина. Более серьезное ранение получила продавец местного магазина — осколки попали в нее прямо через окно, когда пострадавшая находилась в магазине. На месте ЧП остался след крови длиной около 15 метров - пока сотрудница магазина шла за помощью в соседний подъезд. "Столько крови до этого подъезда. Женщина бежала за помощью. Ей в пояс попало и посекло лицо. Она очень пострадала. Вот посмотрите — кровавая дорога … вот так мы и живем. Жалко, что мы ходим, как говорится, под смертью", — рассказала местная жительница Ирина. Так как область поражения кассетными снарядами занимает большую территорию, в микрорайоне были выбиты и множество окон. Повреждения получили по меньшей мере и три гражданских автомобиля, на крышу одного из них одному упал суббоеприпас. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию республики выпустив 21 единицу различных боеприпасов. Ранения получили два мирных жителей. Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия обстрела Никитовского района в Горловке ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Горловке, где ранения получили ребенок и продавщица магазина. Обстрел велся по спальному кварталу в Никитовском районе. На месте обстрела - множество небольших воронок, характерных при применении кассетных боеприпасов. Найдены и соответствующие фрагменты снарядов. О последствиях обстрела рассказали РИА Новости чего очевидцы. 2024-05-01T02:37 true PT1M18S

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия