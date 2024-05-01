https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки - РИА Новости, 01.05.2024
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
Украинские военные применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, где ранения получили ребенок и женщина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T02:37
2024-05-01T02:37
2024-05-01T15:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943283808_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f738262d82d6191a177bf271d88ac342.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 1 мая — РИА Новости. Украинские военные применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, где ранения получили ребенок и женщина, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел велся по спальному кварталу в Никитовском районе Горловки. На месте обстрела — множество небольших воронок, характерных при применении кассетных боеприпасов. Также были найдены и соответствующие фрагменты снарядов. "Был взрыв, и полетели кассеты. Возле восьмого дома был ранен ребенок. Был крик, я на него выскочила, и тут опять взрыв. Я побежала в подвал. Не успела бы спрятаться, даже искры летели здесь", — рассказала РИА Новости очевидец происшествия Марина. Более серьезное ранение получила продавец местного магазина — осколки попали в нее прямо через окно, когда пострадавшая находилась в магазине. На месте ЧП остался след крови длиной около 15 метров - пока сотрудница магазина шла за помощью в соседний подъезд. "Столько крови до этого подъезда. Женщина бежала за помощью. Ей в пояс попало и посекло лицо. Она очень пострадала. Вот посмотрите — кровавая дорога … вот так мы и живем. Жалко, что мы ходим, как говорится, под смертью", — рассказала местная жительница Ирина. Так как область поражения кассетными снарядами занимает большую территорию, в микрорайоне были выбиты и множество окон. Повреждения получили по меньшей мере и три гражданских автомобиля, на крышу одного из них одному упал суббоеприпас. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию республики выпустив 21 единицу различных боеприпасов. Ранения получили два мирных жителей. Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943283808_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e22e54aaeb8bc7ed661d50d8418f6db.jpg
Последствия обстрела Никитовского района в Горловке
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Горловке, где ранения получили ребенок и продавщица магазина.
Обстрел велся по спальному кварталу в Никитовском районе. На месте обстрела - множество небольших воронок, характерных при применении кассетных боеприпасов. Найдены и соответствующие фрагменты снарядов. О последствиях обстрела рассказали РИА Новости чего очевидцы.
2024-05-01T02:37
true
PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
Украинские военные применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
ГОРЛОВКА (ДНР), 1 мая — РИА Новости. Украинские военные применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, где ранения получили ребенок и женщина, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел велся по спальному кварталу в Никитовском районе Горловки
. На месте обстрела — множество небольших воронок, характерных при применении кассетных боеприпасов. Также были найдены и соответствующие фрагменты снарядов.
"Был взрыв, и полетели кассеты. Возле восьмого дома был ранен ребенок. Был крик, я на него выскочила, и тут опять взрыв. Я побежала в подвал. Не успела бы спрятаться, даже искры летели здесь", — рассказала РИА Новости очевидец происшествия Марина.
Более серьезное ранение получила продавец местного магазина — осколки попали в нее прямо через окно, когда пострадавшая находилась в магазине. На месте ЧП остался след крови длиной около 15 метров - пока сотрудница магазина шла за помощью в соседний подъезд.
"Столько крови до этого подъезда. Женщина бежала за помощью. Ей в пояс попало и посекло лицо. Она очень пострадала. Вот посмотрите — кровавая дорога … вот так мы и живем. Жалко, что мы ходим, как говорится, под смертью", — рассказала местная жительница Ирина.
Так как область поражения кассетными снарядами занимает большую территорию, в микрорайоне были выбиты и множество окон. Повреждения получили по меньшей мере и три гражданских автомобиля, на крышу одного из них одному упал суббоеприпас.
По сообщениям представительства ДНР
в СЦКК
за прошедшие сутки ВСУ
шесть раз обстреляли территорию республики выпустив 21 единицу различных боеприпасов. Ранения получили два мирных жителей. Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.