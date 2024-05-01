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Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 01.05.2024
Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки
За сутки артиллерия ВСУ нанесла по Херсонской области области 35 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:31
2024-05-01T12:31
2024-05-01T12:31
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая - РИА Новости. За сутки артиллерия ВСУ нанесла по Херсонской области области 35 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 15 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались 8 населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.
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херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по Херсонской области