https://ria.ru/20240501/norvegiya-1943233127.html

Норвегия выделит Украине дополнительную помощь

Норвегия выделит Украине дополнительную помощь - РИА Новости, 01.05.2024

Норвегия выделит Украине дополнительную помощь

Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), вследствие чего общая сумма поддержки Киева за 2024 год со... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T02:01

2024-05-01T02:01

2024-05-01T02:24

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), вследствие чего общая сумма поддержки Киева за 2024 год со стороны королевства составит почти 2 миллиарда долларов (22 миллиарда норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. "Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи (со стороны Норвегии - ред.) в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", - заявил Стёре во время пресс-конференции, посвящённой помощи Украине. Он отметил, что такое решение было принято из-за того, что это касается безопасности и стабильности в Европе и Норвегии в том числе. Он также сообщил, что 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу. Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240101/oruzhie-1919404863.html

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в мире, украина, норвегия, россия, эспен барт эйде, сергей лавров, нато