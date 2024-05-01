Рейтинг@Mail.ru
Норвегия выделит Украине дополнительную помощь - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 01.05.2024 (обновлено: 02:24 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/norvegiya-1943233127.html
Норвегия выделит Украине дополнительную помощь
Норвегия выделит Украине дополнительную помощь - РИА Новости, 01.05.2024
Норвегия выделит Украине дополнительную помощь
Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), вследствие чего общая сумма поддержки Киева за 2024 год со... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T02:01
2024-05-01T02:24
в мире
украина
норвегия
россия
эспен барт эйде
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20753/25/207532506_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_d2a365a87b50bccd376eb54b834784f3.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), вследствие чего общая сумма поддержки Киева за 2024 год со стороны королевства составит почти 2 миллиарда долларов (22 миллиарда норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. "Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи (со стороны Норвегии - ред.) в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", - заявил Стёре во время пресс-конференции, посвящённой помощи Украине. Он отметил, что такое решение было принято из-за того, что это касается безопасности и стабильности в Европе и Норвегии в том числе. Он также сообщил, что 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу. Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240101/oruzhie-1919404863.html
украина
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20753/25/207532506_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_8aa65befe326f2573e00c98eb3592a99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, норвегия, россия, эспен барт эйде, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Норвегия, Россия, Эспен Барт Эйде, Сергей Лавров, НАТО
Норвегия выделит Украине дополнительную помощь

Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЙонас Гар Стере
Йонас Гар Стере - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Йонас Гар Стере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), вследствие чего общая сумма поддержки Киева за 2024 год со стороны королевства составит почти 2 миллиарда долларов (22 миллиарда норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.
"Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи (со стороны Норвегии - ред.) в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", - заявил Стёре во время пресс-конференции, посвящённой помощи Украине.
Он отметил, что такое решение было принято из-за того, что это касается безопасности и стабильности в Европе и Норвегии в том числе. Он также сообщил, что 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу.
Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине
1 января, 22:23
 
В миреУкраинаНорвегияРоссияЭспен Барт ЭйдеСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала