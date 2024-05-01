https://ria.ru/20240501/nauka-1943289237.html

Чернышенко рассказал об акции "Наука рядом"

Чернышенко рассказал об акции "Наука рядом" - РИА Новости, 01.05.2024

Чернышенко рассказал об акции "Наука рядом"

Акция "Наука рядом", проводимая в России, помогает талантливой молодежи на практике увидеть, как развиваются отечественные наука и технологии, и выбрать... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:32

2024-05-01T12:32

2024-05-01T12:32

наука

общество

россия

дмитрий чернышенко

ано "национальные приоритеты"

наука

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Акция "Наука рядом", проводимая в России, помогает талантливой молодежи на практике увидеть, как развиваются отечественные наука и технологии, и выбрать профессию, говорится в заявлении вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он поздравил россиян с Праздником Весны и Труда, а также рассказал об акции "Наука рядом" – профориентационных экскурсиях на научные и высокотехнологичные предприятия, проводимых в российских регионах. "По указу президента Владимира Путина в России проводится Десятилетие науки и технологий. Одна из его основных задач – привлечь талантливую молодёжь в сферу исследований и разработок. С 2022 года несколько тысяч человек посетили уже порядка 380 экскурсий "Наука рядом", - отметил Чернышенко, слова которого приведены в сообщении на сайте кабинета министров РФ. Такие мероприятия проходят в рамках Десятилетия в 36 регионах России, добавил Чернышенко. "Они дают возможность школьникам и студентам колледжей посетить научные лаборатории, производства, организации, развивающиеся благодаря национальному проекту "Наука и университеты", пообщаться с настоящими учёными и выбрать свою будущую профессию", – пояснил вице-премьер. Экскурсии акции "Наука рядом" проводятся ежемесячно. Их особенность заключается в возможности попасть на научно-технологические площадки, многие из которых закрыты для посещений в другое время, и наличии интерактивной части, позволяющей посетителям самостоятельно провести опыт или воспользоваться оборудованием. Организаторы акции – Российское движение детей и молодёжи "Движение первых", АНО "Большая перемена" и АНО "Национальные приоритеты". "Мы видим возрастающий интерес к инициативе, поэтому количество площадок с каждым годом будет увеличиваться... Сегодня всё больше школьников и студентов получают возможность записаться на экскурсии по научным и технологическим объектам, а также побывать на лекциях российских учёных. Кроме того, приходить на экскурсии сейчас можно целыми семьями. Наши экскурсии помогают привлечь внимание к важным научным темам и делают сложные концепции доступными для широкой аудитории", – отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. Отмечается, что всего с начала Десятилетия науки и технологий экскурсии "Наука рядом" посетило более 5 тысяч человек. В апреле нынешнего года участники акции побывали в организациях космической отрасли. Они смогли увидеть производство авиационной и космической техники, узнали о разработках университетов и послушали тематические лекции. В мае участники смогут посетить предприятия и научные организации, развивающие сферу электросвязи.

https://ria.ru/20231206/uchenye-1914099427.html

https://ria.ru/20231130/chernyshenko-1912964447.html

https://ria.ru/20240208/nauka-1926129731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, ано "национальные приоритеты", наука