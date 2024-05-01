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Чернышенко рассказал об акции "Наука рядом" - РИА Новости, 01.05.2024
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Наука
 
12:32 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/nauka-1943289237.html
Чернышенко рассказал об акции "Наука рядом"
Чернышенко рассказал об акции "Наука рядом" - РИА Новости, 01.05.2024
Чернышенко рассказал об акции "Наука рядом"
Акция "Наука рядом", проводимая в России, помогает талантливой молодежи на практике увидеть, как развиваются отечественные наука и технологии, и выбрать... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:32
2024-05-01T12:32
наука
общество
россия
дмитрий чернышенко
ано "национальные приоритеты"
наука
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Акция "Наука рядом", проводимая в России, помогает талантливой молодежи на практике увидеть, как развиваются отечественные наука и технологии, и выбрать профессию, говорится в заявлении вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он поздравил россиян с Праздником Весны и Труда, а также рассказал об акции "Наука рядом" – профориентационных экскурсиях на научные и высокотехнологичные предприятия, проводимых в российских регионах. "По указу президента Владимира Путина в России проводится Десятилетие науки и технологий. Одна из его основных задач – привлечь талантливую молодёжь в сферу исследований и разработок. С 2022 года несколько тысяч человек посетили уже порядка 380 экскурсий "Наука рядом", - отметил Чернышенко, слова которого приведены в сообщении на сайте кабинета министров РФ. Такие мероприятия проходят в рамках Десятилетия в 36 регионах России, добавил Чернышенко. "Они дают возможность школьникам и студентам колледжей посетить научные лаборатории, производства, организации, развивающиеся благодаря национальному проекту "Наука и университеты", пообщаться с настоящими учёными и выбрать свою будущую профессию", – пояснил вице-премьер. Экскурсии акции "Наука рядом" проводятся ежемесячно. Их особенность заключается в возможности попасть на научно-технологические площадки, многие из которых закрыты для посещений в другое время, и наличии интерактивной части, позволяющей посетителям самостоятельно провести опыт или воспользоваться оборудованием. Организаторы акции – Российское движение детей и молодёжи "Движение первых", АНО "Большая перемена" и АНО "Национальные приоритеты". "Мы видим возрастающий интерес к инициативе, поэтому количество площадок с каждым годом будет увеличиваться... Сегодня всё больше школьников и студентов получают возможность записаться на экскурсии по научным и технологическим объектам, а также побывать на лекциях российских учёных. Кроме того, приходить на экскурсии сейчас можно целыми семьями. Наши экскурсии помогают привлечь внимание к важным научным темам и делают сложные концепции доступными для широкой аудитории", – отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. Отмечается, что всего с начала Десятилетия науки и технологий экскурсии "Наука рядом" посетило более 5 тысяч человек. В апреле нынешнего года участники акции побывали в организациях космической отрасли. Они смогли увидеть производство авиационной и космической техники, узнали о разработках университетов и послушали тематические лекции. В мае участники смогут посетить предприятия и научные организации, развивающие сферу электросвязи.
https://ria.ru/20231206/uchenye-1914099427.html
https://ria.ru/20231130/chernyshenko-1912964447.html
https://ria.ru/20240208/nauka-1926129731.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, ано "национальные приоритеты", наука
Наука, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, АНО "Национальные приоритеты", Наука
Чернышенко рассказал об акции "Наука рядом"

Чернышенко: акция "Наука рядом" помогает талантливой молодежи выбрать профессию

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Акция "Наука рядом", проводимая в России, помогает талантливой молодежи на практике увидеть, как развиваются отечественные наука и технологии, и выбрать профессию, говорится в заявлении вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Он поздравил россиян с Праздником Весны и Труда, а также рассказал об акции "Наука рядом" – профориентационных экскурсиях на научные и высокотехнологичные предприятия, проводимых в российских регионах.
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"По указу президента Владимира Путина в России проводится Десятилетие науки и технологий. Одна из его основных задач – привлечь талантливую молодёжь в сферу исследований и разработок. С 2022 года несколько тысяч человек посетили уже порядка 380 экскурсий "Наука рядом", - отметил Чернышенко, слова которого приведены в сообщении на сайте кабинета министров РФ.
Такие мероприятия проходят в рамках Десятилетия в 36 регионах России, добавил Чернышенко.
"Они дают возможность школьникам и студентам колледжей посетить научные лаборатории, производства, организации, развивающиеся благодаря национальному проекту "Наука и университеты", пообщаться с настоящими учёными и выбрать свою будущую профессию", – пояснил вице-премьер.
Экскурсии акции "Наука рядом" проводятся ежемесячно. Их особенность заключается в возможности попасть на научно-технологические площадки, многие из которых закрыты для посещений в другое время, и наличии интерактивной части, позволяющей посетителям самостоятельно провести опыт или воспользоваться оборудованием.
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Организаторы акции – Российское движение детей и молодёжи "Движение первых", АНО "Большая перемена" и АНО "Национальные приоритеты".
"Мы видим возрастающий интерес к инициативе, поэтому количество площадок с каждым годом будет увеличиваться... Сегодня всё больше школьников и студентов получают возможность записаться на экскурсии по научным и технологическим объектам, а также побывать на лекциях российских учёных. Кроме того, приходить на экскурсии сейчас можно целыми семьями. Наши экскурсии помогают привлечь внимание к важным научным темам и делают сложные концепции доступными для широкой аудитории", – отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
Отмечается, что всего с начала Десятилетия науки и технологий экскурсии "Наука рядом" посетило более 5 тысяч человек.
В апреле нынешнего года участники акции побывали в организациях космической отрасли. Они смогли увидеть производство авиационной и космической техники, узнали о разработках университетов и послушали тематические лекции. В мае участники смогут посетить предприятия и научные организации, развивающие сферу электросвязи.
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НаукаОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоАНО "Национальные приоритеты"Наука
 
 
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