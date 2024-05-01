https://ria.ru/20240501/nato-1943318868.html

"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине

"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине - РИА Новости, 01.05.2024

"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине

Североатлантический альянс может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Киев от поражения, пишет Khaleej. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:09

2024-05-01T15:09

2024-05-01T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Киев от поражения, пишет Khaleej."НАТО все еще может решить принять в нем непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента", — говорится в материале.Отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим, несмотря на отсутствие признаков победы или возможности вернуть территории, утраченные в боевых действиях. При этом автор статьи обращает внимание, что НАТО больше говорит о намерении оказывать помощь, нежели что-то реально делает для ВСУ."Все отчеты большинства западных стран и военных аналитиков подтверждают, что этот пакет помощи не станет волшебным решением, которое обеспечит победу Украины", — резюмируется в статье.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато