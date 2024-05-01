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"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине
"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине - РИА Новости, 01.05.2024
"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине
Североатлантический альянс может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Киев от поражения, пишет Khaleej. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:09
2024-05-01T15:09
2024-05-01T15:09
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Киев от поражения, пишет Khaleej."НАТО все еще может решить принять в нем непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента", — говорится в материале.Отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим, несмотря на отсутствие признаков победы или возможности вернуть территории, утраченные в боевых действиях. При этом автор статьи обращает внимание, что НАТО больше говорит о намерении оказывать помощь, нежели что-то реально делает для ВСУ."Все отчеты большинства западных стран и военных аналитиков подтверждают, что этот пакет помощи не станет волшебным решением, которое обеспечит победу Украины", — резюмируется в статье.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине
Khaleej: НАТО может непосредственно вступить в конфликт из-за поражения ВСУ