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"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/nato-1943318868.html
"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине
"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине - РИА Новости, 01.05.2024
"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине
Североатлантический альянс может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Киев от поражения, пишет Khaleej. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:09
2024-05-01T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Киев от поражения, пишет Khaleej."НАТО все еще может решить принять в нем непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента", — говорится в материале.Отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим, несмотря на отсутствие признаков победы или возможности вернуть территории, утраченные в боевых действиях. При этом автор статьи обращает внимание, что НАТО больше говорит о намерении оказывать помощь, нежели что-то реально делает для ВСУ."Все отчеты большинства западных стран и военных аналитиков подтверждают, что этот пакет помощи не станет волшебным решением, которое обеспечит победу Украины", — резюмируется в статье.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Вернуть территории". Стало известно об опасном маневре НАТО на Украине

Khaleej: НАТО может непосредственно вступить в конфликт из-за поражения ВСУ

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Киев от поражения, пишет Khaleej.
"НАТО все еще может решить принять в нем непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
08:00
Отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим, несмотря на отсутствие признаков победы или возможности вернуть территории, утраченные в боевых действиях. При этом автор статьи обращает внимание, что НАТО больше говорит о намерении оказывать помощь, нежели что-то реально делает для ВСУ.
"Все отчеты большинства западных стран и военных аналитиков подтверждают, что этот пакет помощи не станет волшебным решением, которое обеспечит победу Украины", — резюмируется в статье.
Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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