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Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам - РИА Новости, 01.05.2024
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10:44 01.05.2024 (обновлено: 13:03 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/nagrady-1943271753.html
Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам
Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам - РИА Новости, 01.05.2024
Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам и наградил за успехи в труде пять предприятий, следует из указа, подписанного главой... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:44
2024-05-01T13:03
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архангельская область
нижегородская область
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам и наградил за успехи в труде пять предприятий, следует из указа, подписанного главой государства.Героями труда стали:Они удостоены награды за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу, подчеркивается в указе.Почетный знак "За успехи в труде" присвоен трудовым коллективам:Эти предприятия отмечены за большой вклад в развитие отечественной промышленности и высокие показатели в производственной деятельности."Cевмаш" находится в Северодвинске. Это крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Там строятся современные атомные подводные лодки проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Михаил Будниченко возглавляет предприятие с 2012 года.ПО "Старт", располагающееся в ЗАТО Заречный Пензенской области, — одно из стратегически важных предприятий российской атомной промышленности. Создано в июле 1954 года. Входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". Согласно данным из открытых источников, основная деятельность предприятия определяется государственным оборонным заказом.
https://ria.ru/20240201/putin-1924823113.html
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россия, архангельская область, нижегородская область, владимир путин, общество
Россия, Архангельская область, Нижегородская область, Владимир Путин, Общество
Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам

Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам за выдающиеся трудовые заслуги

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗолотая медаль "Герой труда"
Золотая медаль Герой труда - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам и наградил за успехи в труде пять предприятий, следует из указа, подписанного главой государства.
Героями труда стали:
  • Людмила Беспалова — заведующая отделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край);
  • Михаил Будниченко — генеральный директор производственного объединения "Севмаш" (Архангельская область);
  • Елтуган Сыздыков — первый заместитель гендиректора, главный конструктор ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка (Московская область);
  • Алексей Халмакшинов — водитель разреза "Тугнуйский" (Бурятия);
  • Владимир Щедов — машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева (Курская область).
Они удостоены награды за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу, подчеркивается в указе.
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Почетный знак "За успехи в труде" присвоен трудовым коллективам:
  • Омского завода транспортного машиностроения;
  • производственного объединения "Севмаш" (Архангельская область);
  • акционерного общества "Русполимет" (Нижегородская область);
  • производственного объединения "Старт" имени М. В. Проценко (Пензенская область);
  • Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени И. П. Бардина (Москва).
Эти предприятия отмечены за большой вклад в развитие отечественной промышленности и высокие показатели в производственной деятельности.
"Cевмаш" находится в Северодвинске. Это крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Там строятся современные атомные подводные лодки проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Михаил Будниченко возглавляет предприятие с 2012 года.
ПО "Старт", располагающееся в ЗАТО Заречный Пензенской области, — одно из стратегически важных предприятий российской атомной промышленности. Создано в июле 1954 года. Входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". Согласно данным из открытых источников, основная деятельность предприятия определяется государственным оборонным заказом.
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