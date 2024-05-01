Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам
Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам за выдающиеся трудовые заслуги
Золотая медаль "Герой труда". Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам и наградил за успехи в труде пять предприятий, следует из указа, подписанного главой государства.
Героями труда стали:
- Людмила Беспалова — заведующая отделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край);
- Михаил Будниченко — генеральный директор производственного объединения "Севмаш" (Архангельская область);
- Елтуган Сыздыков — первый заместитель гендиректора, главный конструктор ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка (Московская область);
- Алексей Халмакшинов — водитель разреза "Тугнуйский" (Бурятия);
- Владимир Щедов — машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева (Курская область).
Они удостоены награды за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу, подчеркивается в указе.
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Почетный знак "За успехи в труде" присвоен трудовым коллективам:
- Омского завода транспортного машиностроения;
- производственного объединения "Севмаш" (Архангельская область);
- акционерного общества "Русполимет" (Нижегородская область);
- производственного объединения "Старт" имени М. В. Проценко (Пензенская область);
- Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени И. П. Бардина (Москва).
Эти предприятия отмечены за большой вклад в развитие отечественной промышленности и высокие показатели в производственной деятельности.
"Cевмаш" находится в Северодвинске. Это крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Там строятся современные атомные подводные лодки проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Михаил Будниченко возглавляет предприятие с 2012 года.
ПО "Старт", располагающееся в ЗАТО Заречный Пензенской области, — одно из стратегически важных предприятий российской атомной промышленности. Создано в июле 1954 года. Входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". Согласно данным из открытых источников, основная деятельность предприятия определяется государственным оборонным заказом.
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