https://ria.ru/20240501/nagrady-1943271753.html

Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам

Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам - РИА Новости, 01.05.2024

Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам и наградил за успехи в труде пять предприятий, следует из указа, подписанного главой... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:44

2024-05-01T10:44

2024-05-01T13:03

россия

архангельская область

нижегородская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам и наградил за успехи в труде пять предприятий, следует из указа, подписанного главой государства.Героями труда стали:Они удостоены награды за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу, подчеркивается в указе.Почетный знак "За успехи в труде" присвоен трудовым коллективам:Эти предприятия отмечены за большой вклад в развитие отечественной промышленности и высокие показатели в производственной деятельности."Cевмаш" находится в Северодвинске. Это крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Там строятся современные атомные подводные лодки проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Михаил Будниченко возглавляет предприятие с 2012 года.ПО "Старт", располагающееся в ЗАТО Заречный Пензенской области, — одно из стратегически важных предприятий российской атомной промышленности. Создано в июле 1954 года. Входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". Согласно данным из открытых источников, основная деятельность предприятия определяется государственным оборонным заказом.

https://ria.ru/20240201/putin-1924823113.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Ольга Фомченкова

россия, архангельская область, нижегородская область, владимир путин, общество