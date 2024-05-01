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В Москве мотогруппы спасателей приступили к патрулированию - РИА Новости, 01.05.2024
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15:32 01.05.2024 (обновлено: 15:34 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/motogruppy-1943322377.html
В Москве мотогруппы спасателей приступили к патрулированию
В Москве мотогруппы спасателей приступили к патрулированию - РИА Новости, 01.05.2024
В Москве мотогруппы спасателей приступили к патрулированию
Спасатели на мотоциклах приступили в среду к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:32
2024-05-01T15:34
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступили в среду к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд ключевых автомагистралей, лесопарковых территорий и зон отдыха. Средняя протяженность одного маршрута составляет примерно 80 километров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе десятый год, их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. "Благодаря мобильности и маневренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений. Только в прошлом году они совершили около 2 тысяч выездов", - подчеркнул заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.
https://ria.ru/20240427/gorsluzhby-1942788591.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
В Москве мотогруппы спасателей приступили к патрулированию

Бирюков: мотогруппы спасателей приступили к патрулированию в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота спасателей на мотоциклах
Работа спасателей на мотоциклах - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа спасателей на мотоциклах . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступили в среду к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд ключевых автомагистралей, лесопарковых территорий и зон отдыха. Средняя протяженность одного маршрута составляет примерно 80 километров", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе десятый год, их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.
"Благодаря мобильности и маневренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений. Только в прошлом году они совершили около 2 тысяч выездов", - подчеркнул заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.
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