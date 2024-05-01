В Москве с 16 мая пройдет неделя предпринимательства
© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramВ Москве начинается неделя предпринимательства
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
В Москве начинается неделя предпринимательства
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Неделя предпринимательства начинается 16 мая в столице, в рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Шестнадцатого мая начинается Московская неделя предпринимательства. В рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов. Главная тема форума в этом году — "Предпринимательство — это выбор". Компании и стартапы получат возможность найти партнёров и инвестиции. В "Манеже" пройдёт Московская неделя интерьера и дизайна. "День без турникетов" — городская акция, которая даёт возможность познакомиться с работой ведущих компаний Москвы. В этот раз запланирована 131 экскурсия на 102 площадках", - написал он.
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ Москве начинается неделя предпринимательства
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Москве начинается неделя предпринимательства