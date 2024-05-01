https://ria.ru/20240501/moskva-1943332389.html

В Москве с 16 мая пройдет неделя предпринимательства

В Москве с 16 мая пройдет неделя предпринимательства - РИА Новости, 01.05.2024

В Москве с 16 мая пройдет неделя предпринимательства

Неделя предпринимательства начинается 16 мая в столице, в рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:30

2024-05-01T16:30

2024-05-01T16:31

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Неделя предпринимательства начинается 16 мая в столице, в рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. "Шестнадцатого мая начинается Московская неделя предпринимательства. В рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов. Главная тема форума в этом году — "Предпринимательство — это выбор". Компании и стартапы получат возможность найти партнёров и инвестиции. В "Манеже" пройдёт Московская неделя интерьера и дизайна. "День без турникетов" — городская акция, которая даёт возможность познакомиться с работой ведущих компаний Москвы. В этот раз запланирована 131 экскурсия на 102 площадках", - написал он.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергей собянин, манеж, твой бизнес – новости