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В Москве с 16 мая пройдет неделя предпринимательства - РИА Новости, 01.05.2024
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16:30 01.05.2024 (обновлено: 16:31 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/moskva-1943332389.html
В Москве с 16 мая пройдет неделя предпринимательства
В Москве с 16 мая пройдет неделя предпринимательства - РИА Новости, 01.05.2024
В Москве с 16 мая пройдет неделя предпринимательства
Неделя предпринимательства начинается 16 мая в столице, в рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:30
2024-05-01T16:31
твой бизнес
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Неделя предпринимательства начинается 16 мая в столице, в рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. "Шестнадцатого мая начинается Московская неделя предпринимательства. В рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов. Главная тема форума в этом году — "Предпринимательство — это выбор". Компании и стартапы получат возможность найти партнёров и инвестиции. В "Манеже" пройдёт Московская неделя интерьера и дизайна. "День без турникетов" — городская акция, которая даёт возможность познакомиться с работой ведущих компаний Москвы. В этот раз запланирована 131 экскурсия на 102 площадках", - написал он.
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москва, сергей собянин, манеж, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Москва, Сергей Собянин, Манеж, Твой бизнес – новости

В Москве с 16 мая пройдет неделя предпринимательства

© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramВ Москве начинается неделя предпринимательства
В Москве начинается неделя предпринимательства
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
В Москве начинается неделя предпринимательства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Неделя предпринимательства начинается 16 мая в столице, в рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Шестнадцатого мая начинается Московская неделя предпринимательства. В рамках крупного бизнес-события пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов. Главная тема форума в этом году — "Предпринимательство — это выбор". Компании и стартапы получат возможность найти партнёров и инвестиции. В "Манеже" пройдёт Московская неделя интерьера и дизайна. "День без турникетов" — городская акция, которая даёт возможность познакомиться с работой ведущих компаний Москвы. В этот раз запланирована 131 экскурсия на 102 площадках", - написал он.
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ Москве начинается неделя предпринимательства
В Москве начинается неделя предпринимательства - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Москве начинается неделя предпринимательства
 
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