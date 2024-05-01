https://ria.ru/20240501/moshenniki-1943228246.html
Мошенники выманивают аккаунты на Госуслугах через “театральное шоу”
Мошенники выманивают аккаунты на Госуслугах через “театральное шоу” - РИА Новости, 01.05.2024
Мошенники выманивают аккаунты на Госуслугах через “театральное шоу”
Для получения доступа к аккаунтам на Госуслугам мошенники порой разыгрывают настоящие театрализованные представления, рассказал в интервью агентству “Прайм”... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T02:15
2024-05-01T02:15
2024-05-01T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Для получения доступа к аккаунтам на Госуслугам мошенники порой разыгрывают настоящие театрализованные представления, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Все начинается со звонка от якобы сотового оператора, за которым следует звонок от мошенников. Но они не маскируются, а прямо называют себя таковыми и проговаривают схемы обмана."На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в Госуслугах и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится…", — привел пример юрист.На самом деле, именно введения этого кода злоумышленники и добиваются. Тогда они попадают в аккаунт жертвы и могут взять там справку 2НДФЛ, по которой потом получат микрокредит. Чтобы избежать этого, необходимо пользоваться двухфакторной идентификацией. В этом случае после прихода кода просто зайдите на свой аккаунт. Если получилось, то защита сработала. Если нет — срочно замените пароли в ближайшем МФЦ. И, конечно, не ходите по посторонним ссылкам, не вводите смс-коды и не разговаривайте с незнакомцами по телефону, советует Соловьев.
https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html
https://ria.ru/20240421/nemkin-1941292242.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, иван соловьев (юрист)
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист)
Мошенники выманивают аккаунты на Госуслугах через “театральное шоу”
Юрист Соловьев: мошенники могут не маскироваться, чтобы получить информацию
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Для получения доступа к аккаунтам на Госуслугам мошенники порой разыгрывают настоящие театрализованные представления, рассказал в интервью
агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Все начинается со звонка от якобы сотового оператора, за которым следует звонок от мошенников. Но они не маскируются, а прямо называют себя таковыми и проговаривают схемы обмана.
"На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в Госуслугах и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится…", — привел пример юрист.
На самом деле, именно введения этого кода злоумышленники и добиваются. Тогда они попадают в аккаунт жертвы и могут взять там справку 2НДФЛ, по которой потом получат микрокредит. Чтобы избежать этого, необходимо пользоваться двухфакторной идентификацией. В этом случае после прихода кода просто зайдите на свой аккаунт. Если получилось, то защита сработала. Если нет — срочно замените пароли в ближайшем МФЦ. И, конечно, не ходите по посторонним ссылкам, не вводите смс-коды и не разговаривайте с незнакомцами по телефону, советует Соловьев.