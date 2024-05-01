Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/moldaviya-1943351291.html
В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания
В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания - РИА Новости, 01.05.2024
В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания
Экс-кандидат в мэры второго по величине города Молдавии Бельцы от оппозиционной партии "Шанс" Виктория Шапа сообщила РИА Новости, что ее отпустили после... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:40
2024-05-01T18:40
в мире
москва
молдавия
кишинев
илан шор
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941700009_0:118:1350:877_1920x0_80_0_0_81459e99c289bb95004fc9998bbf6b59.jpg
КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в мэры второго по величине города Молдавии Бельцы от оппозиционной партии "Шанс" Виктория Шапа сообщила РИА Новости, что ее отпустили после нескольких часов удерживания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы. На прошлой неделе в зоне контроля воздушной гавани проводились тщательные проверки пассажиров, прибывших из России на стыковочных рейсах из Стамбула и Еревана. Службы безопасности задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских оппозиционеров. Некоторых из них выпустили только спустя несколько часов после прибытия. Кроме того, полиция ограничила вход в здание группе встречающих, чтобы избежать столпотворение. "Прошло три часа после того, как я подошла к паспортному контролю, после того, как меня держали в комнате без воды и еды, когда я уже договорилась с одним из пограничников, и он пошел и принес мне воду. И только уже когда прилетел следующий рейс, я вышла со скандалом, что происходит, к кому мне еще нужно подойти, чтобы меня выпустили. На что мне пограничники сказали, что от них в данной ситуации ничего не зависит, и они ждут звонка сверху. После того, как я еще поскандалила, мне вынесли паспорт со словами, что нам только что поступил звонок, вы можете идти домой", - рассказала Шапа. Она обратила внимание на отношение действующих властей Молдавии к гражданам страны. "У меня вопрос к молдавской диаспоре, которая возвращается домой. Получается, если ты не поддерживаешь правящую власть и высказываешься об этом в социальных сетях или еще где-либо, значит, вот таким образом тебя встречают в аэропорту?! И у меня вопрос к властям. Что это за такие службы, которые позволяют себе так издеваться над людьми?!" - подчеркнула Шапа. Шапу осенью всего за несколько дней до местных выборов исключили из предвыборной гонки за пост мэра города Бельцы. Это было сделано по предложению Службы информации и безопасности (СИБ), которая утверждала, что Шапа представляет опасность для государственной безопасности, так как связана с запрещенной в стране партией "Шор". В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
https://ria.ru/20240429/korruptsiya-1943036221.html
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942128089.html
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941648205.html
москва
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941700009_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_a62211dc402f1d06fa7fef62b3cc569d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, молдавия, кишинев, илан шор, евразийский экономический союз
В мире, Москва, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Евразийский экономический союз
В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания

Члена партии "Шанс" отпустили после трех часов удерживания в аэропорту Кишинева

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в мэры второго по величине города Молдавии Бельцы от оппозиционной партии "Шанс" Виктория Шапа сообщила РИА Новости, что ее отпустили после нескольких часов удерживания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы.
На прошлой неделе в зоне контроля воздушной гавани проводились тщательные проверки пассажиров, прибывших из России на стыковочных рейсах из Стамбула и Еревана. Службы безопасности задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских оппозиционеров. Некоторых из них выпустили только спустя несколько часов после прибытия. Кроме того, полиция ограничила вход в здание группе встречающих, чтобы избежать столпотворение.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Оппозиция в Молдавии обвинила власти страны в систематической коррупции
29 апреля, 15:01
"Прошло три часа после того, как я подошла к паспортному контролю, после того, как меня держали в комнате без воды и еды, когда я уже договорилась с одним из пограничников, и он пошел и принес мне воду. И только уже когда прилетел следующий рейс, я вышла со скандалом, что происходит, к кому мне еще нужно подойти, чтобы меня выпустили. На что мне пограничники сказали, что от них в данной ситуации ничего не зависит, и они ждут звонка сверху. После того, как я еще поскандалила, мне вынесли паспорт со словами, что нам только что поступил звонок, вы можете идти домой", - рассказала Шапа.
Она обратила внимание на отношение действующих властей Молдавии к гражданам страны. "У меня вопрос к молдавской диаспоре, которая возвращается домой. Получается, если ты не поддерживаешь правящую власть и высказываешься об этом в социальных сетях или еще где-либо, значит, вот таким образом тебя встречают в аэропорту?! И у меня вопрос к властям. Что это за такие службы, которые позволяют себе так издеваться над людьми?!" - подчеркнула Шапа.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Шор ответил на обвинения властей Молдавии в распространении фейков
24 апреля, 18:58
Шапу осенью всего за несколько дней до местных выборов исключили из предвыборной гонки за пост мэра города Бельцы. Это было сделано по предложению Службы информации и безопасности (СИБ), которая утверждала, что Шапа представляет опасность для государственной безопасности, так как связана с запрещенной в стране партией "Шор".
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Лидер "Возрождения" заявила об угрозах со стороны СБ Молдавии
22 апреля, 23:05
 
В миреМоскваМолдавияКишиневИлан ШорЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала