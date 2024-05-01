https://ria.ru/20240501/moldaviya-1943351291.html

В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания

В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания - РИА Новости, 01.05.2024

В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания

Экс-кандидат в мэры второго по величине города Молдавии Бельцы от оппозиционной партии "Шанс" Виктория Шапа сообщила РИА Новости, что ее отпустили после... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:40

2024-05-01T18:40

2024-05-01T18:40

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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в мэры второго по величине города Молдавии Бельцы от оппозиционной партии "Шанс" Виктория Шапа сообщила РИА Новости, что ее отпустили после нескольких часов удерживания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы. На прошлой неделе в зоне контроля воздушной гавани проводились тщательные проверки пассажиров, прибывших из России на стыковочных рейсах из Стамбула и Еревана. Службы безопасности задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских оппозиционеров. Некоторых из них выпустили только спустя несколько часов после прибытия. Кроме того, полиция ограничила вход в здание группе встречающих, чтобы избежать столпотворение. "Прошло три часа после того, как я подошла к паспортному контролю, после того, как меня держали в комнате без воды и еды, когда я уже договорилась с одним из пограничников, и он пошел и принес мне воду. И только уже когда прилетел следующий рейс, я вышла со скандалом, что происходит, к кому мне еще нужно подойти, чтобы меня выпустили. На что мне пограничники сказали, что от них в данной ситуации ничего не зависит, и они ждут звонка сверху. После того, как я еще поскандалила, мне вынесли паспорт со словами, что нам только что поступил звонок, вы можете идти домой", - рассказала Шапа. Она обратила внимание на отношение действующих властей Молдавии к гражданам страны. "У меня вопрос к молдавской диаспоре, которая возвращается домой. Получается, если ты не поддерживаешь правящую власть и высказываешься об этом в социальных сетях или еще где-либо, значит, вот таким образом тебя встречают в аэропорту?! И у меня вопрос к властям. Что это за такие службы, которые позволяют себе так издеваться над людьми?!" - подчеркнула Шапа. Шапу осенью всего за несколько дней до местных выборов исключили из предвыборной гонки за пост мэра города Бельцы. Это было сделано по предложению Службы информации и безопасности (СИБ), которая утверждала, что Шапа представляет опасность для государственной безопасности, так как связана с запрещенной в стране партией "Шор". В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.

https://ria.ru/20240429/korruptsiya-1943036221.html

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в мире, москва, молдавия, кишинев, илан шор, евразийский экономический союз