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СБУ пришла с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке - РИА Новости, 01.05.2024
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Религия
 
09:38 01.05.2024 (обновлено: 13:16 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/mitropolit-1943254994.html
СБУ пришла с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке
СБУ пришла с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке - РИА Новости, 01.05.2024
СБУ пришла с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке
Представители Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:38
2024-05-01T13:16
религия
в мире
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Представители Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбе."Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру - Андрей Коваленко. Следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.Как отмечает издание со ссылкой на данные украинского общественного движения "Честно", митрополита подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине.Митрополит Лука возглавляет Запорожскую епархию УПЦ, его кафедра находится в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240430/lavra-1943156719.html
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в мире, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, В мире, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
СБУ пришла с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке

СМИ: СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке

© Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
© Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Представители Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбе.
"Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру - Андрей Коваленко. Следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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Как отмечает издание со ссылкой на данные украинского общественного движения "Честно", митрополита подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине.
Митрополит Лука возглавляет Запорожскую епархию УПЦ, его кафедра находится в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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