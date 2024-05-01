СБУ пришла с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке
СМИ: СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке
© Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
© Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Представители Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбе.
"Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру - Андрей Коваленко. Следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как отмечает издание со ссылкой на данные украинского общественного движения "Честно", митрополита подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.