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В Париже началась первомайская манифестация - РИА Новости, 01.05.2024
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15:54 01.05.2024 (обновлено: 16:33 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/manifestatsiya-1943326146.html
В Париже началась первомайская манифестация
В Париже началась первомайская манифестация - РИА Новости, 01.05.2024
В Париже началась первомайская манифестация
В Париже на площади Республики началась традиционная первомайская манифестация, в ней участвуют тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:54
2024-05-01T16:33
в мире
франция
париж
праздник весны и труда
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. В Париже на площади Республики началась традиционная первомайская манифестация, в ней участвуют тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости. Колонна манифестантов двинулась маршем в сторону площади Нации. Над ней возвышаются миниатюрные воздушные шары с логотипами ведущих французских профсоюзов: "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO) и других. Видны флаги партий коммунистов и социалистов, Новой антикапиталистической партии. Многие манифестанты держат флаги Палестины, среди участников много сторонников движения "жёлтых жилетов". Они скандируют песню: "Мы здесь, мы здесь, за честь рабочих, даже если Макрон этого не хочет!". В колонне манифестантов также находятся несколько сотен радикалов black bloc, одетых во все черное и с лицами, закрытыми масками и капюшонами. Первого мая в честь Дня труда во Франции традиционно проходят манифестации. По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тысяч человек. По данным префектуры полиции Парижа, в столице ожидают от 15 до 30 тысяч участников. Как сообщила префектура в Х, в ходе предварительного контроля были проверены 478 человек. У них, среди прочего, были изъяты ножи и кастеты.
https://ria.ru/20231022/parizh-1904517311.html
https://ria.ru/20240501/demonstratsiya-1943315239.html
https://ria.ru/20240203/parizh-1925230003.html
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Беспорядки на манифестации в Париже
На манифестации в Париже начались беспорядки, полиция начала оттеснять участников, применяя дубинки, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, франция, париж, праздник весны и труда
В мире, Франция, Париж, Праздник Весны и Труда
В Париже началась первомайская манифестация

В Париже началась традиционная первомайская манифестация

© AFP 2024 / ALAIN JOCARDПервомайская демонстрация в Париже.
Первомайская демонстрация в Париже. - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AFP 2024 / ALAIN JOCARD
Первомайская демонстрация в Париже.
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. В Париже на площади Республики началась традиционная первомайская манифестация, в ней участвуют тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости.
Колонна манифестантов двинулась маршем в сторону площади Нации.
Над ней возвышаются миниатюрные воздушные шары с логотипами ведущих французских профсоюзов: "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO) и других. Видны флаги партий коммунистов и социалистов, Новой антикапиталистической партии.
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В колонне манифестантов также находятся несколько сотен радикалов black bloc, одетых во все черное и с лицами, закрытыми масками и капюшонами.
Первого мая в честь Дня труда во Франции традиционно проходят манифестации. По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тысяч человек. По данным префектуры полиции Парижа, в столице ожидают от 15 до 30 тысяч участников.
Как сообщила префектура в Х, в ходе предварительного контроля были проверены 478 человек. У них, среди прочего, были изъяты ножи и кастеты.
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