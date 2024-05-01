https://ria.ru/20240501/makhachkala-1943285754.html
В Махачкале сработавшую сигнализацию приняли за сигнал тревоги
В Махачкале сработавшую сигнализацию приняли за сигнал тревоги - РИА Новости, 01.05.2024
В Махачкале сработавшую сигнализацию приняли за сигнал тревоги
Громкая сирена, которую в полночь слышали жители Махачкалы, оказалась сигнализацией, которая по ошибке сработала в одном из зданий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:05
2024-05-01T12:05
2024-05-01T12:08
происшествия
махачкала
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 1 мая — РИА Новости. Громкая сирена, которую в полночь слышали жители Махачкалы, оказалась сигнализацией, которая по ошибке сработала в одном из зданий, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Дагестану. Примерно в полночь в центре Махачкалы заработала громкая сирена. Судя по комментариям в сети, некоторые горожане приняли сирену, которая звучала минут 10, за сигнал тревоги. "Это была не система оповещения. По ошибке сработала сигнализация в одном из зданий. Потом ее выключили", – сказал собеседник агентства. В мэрии Махачкалы позднее уточнили, что сигнализация сработала в здании дагестанского отделения Социального фонда РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале сработавшую сигнализацию приняли за сигнал тревоги
МЧС: сирена, которая ночью напугала жителей Махачкалы, оказалась сигнализацией
МАХАЧКАЛА, 1 мая — РИА Новости. Громкая сирена, которую в полночь слышали жители Махачкалы, оказалась сигнализацией, которая по ошибке сработала в одном из зданий, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Дагестану.
Примерно в полночь в центре Махачкалы заработала громкая сирена. Судя по комментариям в сети, некоторые горожане приняли сирену, которая звучала минут 10, за сигнал тревоги.
«
"Это была не система оповещения. По ошибке сработала сигнализация в одном из зданий. Потом ее выключили", – сказал собеседник агентства.
В мэрии Махачкалы позднее уточнили, что сигнализация сработала в здании дагестанского отделения Социального фонда РФ.