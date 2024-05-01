https://ria.ru/20240501/lager-1943306359.html
В КНДР предложили Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон"
В КНДР предложили Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон" - РИА Новости, 01.05.2024
В КНДР предложили Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон"
Заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Ир на встрече с губернатором Приморья Олегом... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:06
2024-05-01T14:06
2024-05-01T14:06
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Ир на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко предложил организовать детскую дружественную смену в северокорейском лагере "Сондовон". Делегация из КНДР находится с визитом в Приморье, встреча состоялась в правительстве региона 1 мая, информируют власти. "Мы заинтересованы в расширении международного и детского сотрудничества между нашими странами. В частности, считаем хорошим направлением сделать обмены детскими художественными коллективами. Также предлагаем организовать международную детскую дружественную смену в лагере "Сондовон". В ходе этого визита мы планируем обсудить эти вопросы", – цитируются в релизе слова Ким Сен Ира. В своём выступлении он отметил динамичное развитие отношений между Приморьем и КНДР, уточнив, что Социалистический союз патриотической молодежи крайне заинтересован в активизации взаимодействия с аналогичными организациями в России. В свою очередь, глава Приморья предложил организовать выступление воспитанников Мангендеского дворца школьников во Владивостоке в октябре 2024 года, пригласил группу учащихся училища иностранных языков летом во всероссийский детский центр "Океан", а студентов Пхеньянского университета иностранных языков посетить Владивосток в октябре, информируют власти. "Мы видим динамику этих отношений в туризме, культуре и спорте. Это дает возможность эффективной интеграции в этих и других направлениях, которые способствуют развитию отношений между нашими странами... В этом году планируем активно продвигать молодежные обмены и совместные программы в области образования, спорта, культуры", – сказал Кожемяко, его слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230916/shkolniki-1896658085.html
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владивосток, россия, олег кожемяко, приморский край, дальний восток, кндр (северная корея), общество
Владивосток, Россия, Олег Кожемяко, Приморский край, Дальний Восток, КНДР (Северная Корея), Общество
В КНДР предложили Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон"
КНДР предложила губернатору Приморья провести детскую смену в лагере "Сондовон"
ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Ир на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко предложил организовать детскую дружественную смену в северокорейском лагере "Сондовон".
Делегация из КНДР находится с визитом в Приморье, встреча состоялась в правительстве региона 1 мая, информируют власти.
"Мы заинтересованы в расширении международного и детского сотрудничества между нашими странами. В частности, считаем хорошим направлением сделать обмены детскими художественными коллективами. Также предлагаем организовать международную детскую дружественную смену в лагере "Сондовон". В ходе этого визита мы планируем обсудить эти вопросы", – цитируются в релизе слова Ким Сен Ира.
В своём выступлении он отметил динамичное развитие отношений между Приморьем и КНДР, уточнив, что Социалистический союз патриотической молодежи крайне заинтересован в активизации взаимодействия с аналогичными организациями в России
.
В свою очередь, глава Приморья предложил организовать выступление воспитанников Мангендеского дворца школьников во Владивостоке
в октябре 2024 года, пригласил группу учащихся училища иностранных языков летом во всероссийский детский центр "Океан", а студентов Пхеньянского университета иностранных языков посетить Владивосток в октябре, информируют власти.
"Мы видим динамику этих отношений в туризме, культуре и спорте. Это дает возможность эффективной интеграции в этих и других направлениях, которые способствуют развитию отношений между нашими странами... В этом году планируем активно продвигать молодежные обмены и совместные программы в области образования, спорта, культуры", – сказал Кожемяко, его слова приводятся в сообщении.