https://ria.ru/20240501/lager-1943306359.html

В КНДР предложили Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон"

В КНДР предложили Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон" - РИА Новости, 01.05.2024

В КНДР предложили Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон"

Заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Ир на встрече с губернатором Приморья Олегом... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:06

2024-05-01T14:06

2024-05-01T14:06

владивосток

россия

олег кожемяко

приморский край

дальний восток

кндр (северная корея)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Ир на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко предложил организовать детскую дружественную смену в северокорейском лагере "Сондовон". Делегация из КНДР находится с визитом в Приморье, встреча состоялась в правительстве региона 1 мая, информируют власти. "Мы заинтересованы в расширении международного и детского сотрудничества между нашими странами. В частности, считаем хорошим направлением сделать обмены детскими художественными коллективами. Также предлагаем организовать международную детскую дружественную смену в лагере "Сондовон". В ходе этого визита мы планируем обсудить эти вопросы", – цитируются в релизе слова Ким Сен Ира. В своём выступлении он отметил динамичное развитие отношений между Приморьем и КНДР, уточнив, что Социалистический союз патриотической молодежи крайне заинтересован в активизации взаимодействия с аналогичными организациями в России. В свою очередь, глава Приморья предложил организовать выступление воспитанников Мангендеского дворца школьников во Владивостоке в октябре 2024 года, пригласил группу учащихся училища иностранных языков летом во всероссийский детский центр "Океан", а студентов Пхеньянского университета иностранных языков посетить Владивосток в октябре, информируют власти. "Мы видим динамику этих отношений в туризме, культуре и спорте. Это дает возможность эффективной интеграции в этих и других направлениях, которые способствуют развитию отношений между нашими странами... В этом году планируем активно продвигать молодежные обмены и совместные программы в области образования, спорта, культуры", – сказал Кожемяко, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230916/shkolniki-1896658085.html

https://ria.ru/20231215/koreya-1915946949.html

владивосток

россия

приморский край

дальний восток

кндр (северная корея)

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владивосток, россия, олег кожемяко, приморский край, дальний восток, кндр (северная корея), общество