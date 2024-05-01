https://ria.ru/20240501/kompleks-1943349243.html

В Молдавии благоустраивают мемориальный комплекс в честь героев ВОВ

В Молдавии благоустраивают мемориальный комплекс в честь героев ВОВ - РИА Новости, 01.05.2024

В Молдавии благоустраивают мемориальный комплекс в честь героев ВОВ

На юге Молдавии в Вулканештах ведутся работы по благоустройству мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны, сообщил глава... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:20

2024-05-01T18:20

2024-05-01T18:42

в мире

молдавия

день победы

национальный координационный комитет

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КИШИНЕВ, 1 мая – РИА Новости. На юге Молдавии в Вулканештах ведутся работы по благоустройству мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны, сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале. "В Вулканештах идут работы по благоустройству территории городского мемориального комплекса в честь героев Великой Отечественной войны. В планах - укладка тротуарной плитки, ремонт лестницы, установка бордюров. К юбилею освобождения Молдавии также планируется установить гранитные плиты с именами ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Вулканештах в послевоенный период", - написал Петрович, приложив видео проводящихся на данный момент восстановительных работ. В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240501/memorial-1943289056.html

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в мире, молдавия, день победы, национальный координационный комитет