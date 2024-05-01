В Молдавии благоустраивают мемориальный комплекс в честь героев ВОВ
На юге Молдавии ведется благоустройство мемориального комплекса героям ВОВ
© Фото : Солдат Победы/TelegramРаботы по благоустройству территории городского мемориального комплекса в честь героев Великой Отечественной войны в Вулканештах. 1 мая 2024
© Фото : Солдат Победы/Telegram
Работы по благоустройству территории городского мемориального комплекса в честь героев Великой Отечественной войны в Вулканештах. 1 мая 2024
КИШИНЕВ, 1 мая – РИА Новости. На юге Молдавии в Вулканештах ведутся работы по благоустройству мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны, сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
"В Вулканештах идут работы по благоустройству территории городского мемориального комплекса в честь героев Великой Отечественной войны. В планах - укладка тротуарной плитки, ремонт лестницы, установка бордюров. К юбилею освобождения Молдавии также планируется установить гранитные плиты с именами ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Вулканештах в послевоенный период", - написал Петрович, приложив видео проводящихся на данный момент восстановительных работ.
В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.