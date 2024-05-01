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Колумбия разорвет отношения с Израилем 2 мая - РИА Новости, 01.05.2024
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20:41 01.05.2024 (обновлено: 22:10 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/kolumbiya-1943365571.html
Колумбия разорвет отношения с Израилем 2 мая
Колумбия разорвет отношения с Израилем 2 мая - РИА Новости, 01.05.2024
Колумбия разорвет отношения с Израилем 2 мая
Колумбия в четверг разорвет дипломатические отношения с Израилем, сообщил колумбийский лидер Густаво Петро, заявив, что Израилем управляют "геноцидный"... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:41
2024-05-01T22:10
колумбия
израиль
в мире
густаво петро
богота
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МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Колумбия в четверг разорвет дипломатические отношения с Израилем, сообщил колумбийский лидер Густаво Петро, заявив, что Израилем управляют "геноцидный" президент и правительство."Одно слово оправдывает необходимость жизни, восстания, поднятия флага и сопротивления. Это слово "Газа", это слово "Палестина", это девочки и мальчики, младенцы, погибшие, разорванные бомбами. Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент", - заявил Петро в ходе первомайской манифестации в Боготе.Петро не раз высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. Колумбия ранее остановила все закупки оружия у Израиля. Колумбийский лидер при этом подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240430/israel-1943198628.html
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
https://ria.ru/20240501/konflikt-1915630213.html
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колумбия, израиль, в мире, густаво петро, богота, хамас, оон
Колумбия, Израиль, В мире, Густаво Петро, Богота, ХАМАС, ООН
Колумбия разорвет отношения с Израилем 2 мая

Петро: Колумбия разорвет отношения с Израилем из-за ситуации в Газе 2 мая

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Колумбия в четверг разорвет дипломатические отношения с Израилем, сообщил колумбийский лидер Густаво Петро, заявив, что Израилем управляют "геноцидный" президент и правительство.
"Одно слово оправдывает необходимость жизни, восстания, поднятия флага и сопротивления. Это слово "Газа", это слово "Палестина", это девочки и мальчики, младенцы, погибшие, разорванные бомбами. Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент", - заявил Петро в ходе первомайской манифестации в Боготе.
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Петро не раз высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. Колумбия ранее остановила все закупки оружия у Израиля. Колумбийский лидер при этом подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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