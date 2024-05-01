Колумбия разорвет отношения с Израилем 2 мая
Петро: Колумбия разорвет отношения с Израилем из-за ситуации в Газе 2 мая
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Колумбия в четверг разорвет дипломатические отношения с Израилем, сообщил колумбийский лидер Густаво Петро, заявив, что Израилем управляют "геноцидный" президент и правительство.
"Одно слово оправдывает необходимость жизни, восстания, поднятия флага и сопротивления. Это слово "Газа", это слово "Палестина", это девочки и мальчики, младенцы, погибшие, разорванные бомбами. Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент", - заявил Петро в ходе первомайской манифестации в Боготе.
Петро не раз высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. Колумбия ранее остановила все закупки оружия у Израиля. Колумбийский лидер при этом подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.